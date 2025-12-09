  1. استانها
کشف بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال کالا و احشام قاچاق در نوار مرزی کردستان

سنندج- فرمانده مرزبانی کردستان از کشف بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال کالا و احشام قاچاق در مرزهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرج رستمی پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مرزبانان این فرماندهی با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر مرزهای استان، حین کنترل نوار مرز به تعدادی قاچاقچی که قصد ورود غیرقانونی به کشور را داشتند برخورد که سریعاً موضوع در دستور کار عملیاتی قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان طی چند عملیات منسجم با کنترل نوار مرز و حضور مقتدرانه خود در منطقه قاچاقچیان را غافلگیر و عرصه را بر آنان تنگ کردند.

فرمانده مرزبانی کردستان تصریح کرد: مرزبانان در پاکسازی محل ۴۰۹ رأس احشام سبک و سنگین، ۱۱ دستگاه تلویزیون هوشمند، ۲ هزار و ۸۲۲ لیتر سوخت، ۸۹۴ قلم وسایل آرایشی بهداشتی، یک هزار و سی و سه عدد اقلام ضد فرهنگی و مقادیر دیگر کالای قاچاق را کشف کردند.

سردار رستمی با اشاره به دستگیری ۳ نفر قاچاقچی و توقیف ۳ دستگاه خودرو، بیان داشت: بر اساس نظر کارشناسان ارزش ریالی کالا و احشام کشف شده بالغ بر ۱۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی اظهار داشت: مرزبانان با تمام توان در راه مقابله با قاچاق کالا و ترددات غیرمجاز با مجاهدت جانفشانی کرده و اجازه نمی‌دهند که مرز به جولانگاه مخلان اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل شود.

