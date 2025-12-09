۳۳ مجروح در پی وقوع زلزله شدید در ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مقامات روز سه شنبه گزارش می‌دهند که تقریباً ۳۳ نفر مجروح شده اند و هشدار سونامی صادر شده است.

این زلزله که مرکز آن در اقیانوس آرام و در حدود ۸۰ کیلومتری استان آئوموری بود، منطقه شمالی جزیره هونشو را اندکی پس از ساعت ۱۱:۱۵ شب به وقت محلی لرزاند.

طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، قدرت این زلزله ۷.۶ ریشتر بوده و مرکز آن در ۴۴ کیلومتری زیر سطح زمین رخ داده است.

سونامی تا ارتفاع ۷۰ سانتی‌متر در بندر کوجی در استان ایواته ثبت شد و امواج آن به قایق‌های ساحلی آسیب رساند.

سنائه تاکایچی، نخست وزیر، در مورد خسارات به خبرنگاران گفت که یک گروه ویژه اضطراری تشکیل شده است و اظهار داشت: ما جان مردم را در اولویت قرار می‌دهیم و هر کاری از دستمان بربیاید انجام می‌دهیم.

او از ساکنان خواست که مراقب پس‌لرزه‌ها باشند، که یکی از آنها صبح سه‌شنبه، به بزرگی ۶.۷ ریشتر ثبت شد.

در حالی که هشدارهای سونامی به توصیه‌های فوری کاهش یافت، دستور تخلیه ساحلی برای چندین استان صادر شد.

حرکت در یک خط آهن پرسرعت به حالت تعلیق درآمد و مقامات تأیید کردند که هیچ تهدید سونامی برای هاوایی یا گوام وجود ندارد.

این زلزله قدرتمند باعث شد در استان فوکوشیما، محل فاجعه هسته‌ای ۲۰۱۱، اقدامات احتیاطی اعمال شود.