زلزله 7.4 ریشتری در ژاپن تلفاتی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این زلزله در نزدیکی جزایر "اوگاساوارا" و در حدود یک هزار کیلومتری جنوب توکیو رخ داد.

در پی این رویداد که در هنگام شب و زمانی که شهروندان و ساکنان منطقه در خواب بودند رخ داد، بلافاصله از سوی مرکز هشدار سونامی هاوایی خطر سونامی اعلام شد اما پس از 5 ساعت این هشدار لغو شد.

هیچ تلفاتی اعم از افراد کشته شده و مجروحیت در این زلزله گزارش نشده است.

"کنیچی موچیدا" یک مقام محلی به این خبرگزاری گفت: تکان ها بالنسبه شدیدتر و قوی تر از موارد مشابه قبلی بود و به خاطر اینکه مردم تجربه داشتند و به شیوه های قبلی عمل کردند هیچ ترسی در بین ساکنان بوجود نیامد.

کنیچی موچیدا همچنین گفت، شهروندان و ساکنانی که به پناهگاه ها رفته بودند به خانه های خود بازگشتند.

گزارش ها همچنین اعلام کرده اند در حدود 170 نفر از ساکنان منطقه از بیم زلزله به ارتفاعات پناه برده بودند.