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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۵

یک مرکز مطالعاتی اعلام کرد:

شدت زلزله ژاپن افزایش یافت / زلزله ژاپن 9 ریشتر شد

شدت زلزله ژاپن افزایش یافت / زلزله ژاپن 9 ریشتر شد

محققان مرکز مطالعات زمین شناسی آمریکا پس از بررسی های بیشتر درباره اطلاعات لرزه شناسی ناشی از زمین لرزه شدت زلزله روز جمعه ژاپن را از 8.9 به 9 ریشتر افزایش دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مطالعات زمین شناسی آمریکا میزان شدت زمین لرزه مرگبار ژاپن را از 8.9 ریشتر به 9 ریشتر افزایش داد. ژاپنی ها نیز به صورت مستقلانه تخمین خود را از میزان شدت زمین لرزه روز جمعه به 9 ریشتر افزایش دادند.

این میزان زمین لرزه ژاپن را در رتبه چهارم بزرگترین زمین لرزه جهان از سال 1900 تا به حال و عظیم ترین زمین لرزه ژاپن طی 130 سال گذشته بوده است.

این مرکز اعلام کرد تجدید نظر درباره شدت زمین لرزه پس از وقوع این پدیده امری رایج است و با افزوده شدن به میزان اطلاعاتی که پس از تحلیل و بررسی بیشتر بر روی این رویداد به دست می آیند، تعیین می شود.

بر اساس گزارش رویترز، مقامات ژاپنی اعلام کردند بیش از 10 هزار نفر در این فاجعه طبیعی و سونامی که در پی آن سواحل ژاپن را در هم کوبیده است جان خود را از دست داده اند.

کد مطلب 1274548

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