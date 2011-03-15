شدت زلزله ژاپن افزایش یافت / زلزله ژاپن 9 ریشتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مطالعات زمین شناسی آمریکا میزان شدت زمین لرزه مرگبار ژاپن را از 8.9 ریشتر به 9 ریشتر افزایش داد. ژاپنی ها نیز به صورت مستقلانه تخمین خود را از میزان شدت زمین لرزه روز جمعه به 9 ریشتر افزایش دادند.

این میزان زمین لرزه ژاپن را در رتبه چهارم بزرگترین زمین لرزه جهان از سال 1900 تا به حال و عظیم ترین زمین لرزه ژاپن طی 130 سال گذشته بوده است.

این مرکز اعلام کرد تجدید نظر درباره شدت زمین لرزه پس از وقوع این پدیده امری رایج است و با افزوده شدن به میزان اطلاعاتی که پس از تحلیل و بررسی بیشتر بر روی این رویداد به دست می آیند، تعیین می شود.

بر اساس گزارش رویترز، مقامات ژاپنی اعلام کردند بیش از 10 هزار نفر در این فاجعه طبیعی و سونامی که در پی آن سواحل ژاپن را در هم کوبیده است جان خود را از دست داده اند.