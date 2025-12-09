سیدمحمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی طرح سؤال از وزیر نیرو درباره وضعیت تأمین آب شرب شهری و روستایی، آب کشاورزی و پروژه‌های فاضلاب خراسان شمالی، جلسه‌ای تخصصی در ساختمان وزارت نیرو برگزار شد.

وی افزود: این نشست با حضور معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، عضو هیأت‌مدیره شرکت آبفای کشور، مدیرکل دفتر آمار، برنامه‌ریزی و بودجه تلفیقی وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تشکیل شد و مجموعه‌ای از پروژه‌های ضروری استان مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم بجنورد، مانه‌وسملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم ادامه داد: پیگیری این پروژه‌ها برای رفع تنش‌های جدی آب در شهرها و روستاهای استان و جلوگیری از بحران‌های آینده ضروری است و تلاش شد با هماهنگی بخش‌های مختلف وزارت نیرو، مسیر اجرای طرح‌ها عملیاتی‌تر شود.

وی تصریح کرد: احداث سد بش‌قارداش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های تأمین آب بجنورد در اولویت تخصیص اعتبار قرار گرفت و همچنین ادامه پروژه انتقال آب پلنگ‌دره به بجنورد و انتقال آب قره‌میدان به آشخانه مطرح و با موافقت اولیه همراه شد.

پاکمهر افزود: از دیگر محورهای مهم نشست، تخصیص اعتبار برای مطالعه سد نیلوفر سنخواست بود که می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آب منطقه داشته باشد.

وی در ادامه گفت: در این جلسه تأمین اعتبار رفع تنش آب شرب بجنورد، آشخانه، درق و چند شهر دیگر استان نیز پیگیری شد؛ شهرهایی که در تابستان با بیشترین فشار کم‌آبی مواجه می‌شوند.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: تکمیل مجتمع‌های آبرسانی روستایی شامل کلاته‌نقی، ناوه–قزلقان، زیدر به گیفان و قره‌قاپان به اینچه‌سفلی نیز از موضوعات مطرح‌شده بود که توافقاتی برای تأمین اعتبارات آن‌ها حاصل شد.

وی به تخصیص اعتبار فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب بجنورد اشاره کرد و گفت: این پروژه برای توسعه شبکه فاضلاب و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ضروری است.

پاکمهر همچنین اظهار کرد: مقرر شد جلسه‌ای ویژه با حضور شرکت آلومینا، شرکت آبفای کشور، آب منطقه‌ای و دفتر معاونت برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای عملیاتی‌کردن ساخت تصفیه‌خانه و شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهرهای جاجرم و گرمه برگزار شود تا این دو شهر از وضعیت نامطلوب فعلی خارج شوند.