آبرسانی به ۹۰۰ روستای دارای تنش آبی آذربایجان غربی پیگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت روستاهای دارای تنش آبی استان، بر ضرورت تأمین و تخصیص اعتبارات مطابق با اولویتبندی روستاها تأکید کرد. نجفی اعلام کرد که با مشخص شدن اولویتها و تأمین اعتبارات مورد نیاز، عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای مشمول طرح بلافاصله آغاز خواهد شد.
مجتبی نجفی با اشاره به نقش تعیینکننده این طرح در عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مناطق کمتر برخوردار افزود: شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی آمادگی کامل دارد تا بهعنوان دستگاه اجرایی؛ طراحی، اجرا و بهرهبرداری از پروژهها را مطابق برنامه سهساله تفاهمنامه پیش ببرد.
در نشست مشترک مجتبی نجفی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی، با عبدالکریم حسینزاده، معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری، آخرین وضعیت اجرای تفاهمنامه آبرسانی به ۹۰۰ روستای دارای تنش آبی استان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
این تفاهمنامه که اخیراً در سفر معاون رئیسجمهور و با امضای عبدالکریم حسینزاده، معاون م توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نهایی شده، یکی از مهمترین برنامههای سهساله کشور در حوزه توسعه زیرساختهای روستایی و تأمین آب شرب پایدار استان به شمار میرود.
