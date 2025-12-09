مومنی : موضع وزارت کشور حمایت جدی و عملی از بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در حاشیه نشست با فرمانداران و بخشداران زن سراسر کشور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که عملکرد بانوان در وزارت کشور را چطور میبینید؟ گفت: اگر آقایان ناراحت نشوند، باید بگویم در بخشهایی که فرمودید—فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهیاران—میانگین عملکرد بانوان، الحمدلله بالاتر بوده است.
وی ادامه داد: در مجموعه وزارت کشور حدود ۵۰۰۰ نفر بانوی شاغل داریم و بیش از ۴۶۰۰ نفر از بانوان در پستهای مسئولیتی فعالیت میکنند. در سطح کارشناسی که تعداد زیادی فعال هستند؛ اما در سمتهای مدیریتی مانند معاون اداره، رئیس اداره و بالاتر، حدود ۴۷۰۰ بانو مشغول خدمتاند.
وزیر کشور اظهار کرد: در سطوح بالاتر نیز، از معاون وزیر و معاون استاندار گرفته تا فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهیاران، حضور بانوان چشمگیر است. امروز حدود ۳۷۰۰ بانوی دهیار در سراسر کشور فعالیت میکنند که این یک افتخار بزرگ است. البته این مسیر رو به رشد است و گامهای مهمی برداشته شده، اما کافی نیست و باید تعداد بانوان در این جایگاهها بیشتر هم بشود.
مؤمنی گفت: ما در میان بانوان فرماندار و بخشدار، بانوان اهل سنت نیز داریم که در پستهای مسئولیتی مشغول فعالیت هستند. یکی از مشکلات جدی مجموعه وزارت کشور—که نمیدانم چرا در طول سالها به این شکل باقی مانده—این است که حقوق و مزایای کارکنان، از میانگین سایر وزارتخانهها پایینتر است. این موضوع اصلاً متناسب با جایگاه و حجم مسئولیتها نیست.
وزیر کشور با اشاره به برنامههای دولت برای به کارگیری از ظرفیت بانوان به صورت حداکثری اظهار کرد: البته قول داده شده و رئیسجمهور محترم هم دستور دادهاند که این وضعیت اصلاح شود. بانوان وزارت کشور نیز اخیراً افزایش چشمگیری در حقوق داشتهاند و ما همچنان بهطور ویژه پیگیر ارتقای وضعیت حقوق و مزایای کارکنان هستیم.
مؤمنی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که موضع وزارت کشور راجع به قانون مهریه را جویا شد، گفت: درباره موضع وزارت کشور نسبت به حمایت از زنان نیز باید بگویم موضع رسمی دولت توسط معاون محترم امور زنان رئیسجمهور اعلام شده و وزارت کشور نیز دقیقاً همان موضع را دارد که حمایت جدی و عملی از بانوان است.
وزیر کشور در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر که راجع به نقش زنان در حفظ وحدت و انسجام ملی در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، بیان کرد: در خصوص نقش زنان در حفظ اعتقادات، جنگ ۱۲ روزه و نکاتی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کردهاند، باید گفت بانوان نقش بسیار ویژهای داشتهاند؛ از دوران دفاع مقدس و تقدیم شهدا در اوایل دهه ۶۰ گرفته تا نقشآفرینی در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه. مقام معظم رهبری فرمودند: «من از ۹۰ میلیون ایرانی، بهویژه بانوان، تشکر میکنم.» حضور زنان در همبستگی ملی، مشارکت سیاسی و همه عرصههای اجتماعی واقعاً نقشی بیبدیل داشته است. نمونهی آن را امروز در وزارت کشور هم مشاهده فرمودید.
