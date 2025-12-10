به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی فردا پنجشنبه بیستم آذر سفر خود به استان یزد را با مراسم بهرهبرداری از مدرسه شهید منگولی در شهر یزد آغاز میکند.
سپس مجتمع فرهنگی ورزشی یزدباف با حضور وزیر کشور مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
در ادامه وزیر کشور یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی یزد را به بهرهبرداری میرساند.
مؤمنی همچنین به صورت ویدئوکنفرانسی نیروگاه خورشیدی ۵۲ مگاواتی در یزد را افتتاح و به بهرهبرداری میرساند.
در پایان، جلسه شورای اداری استان یزد با حضور وزیر کشور برگزار میشود.
این سفر در چارچوب بررسی و افتتاح پروژههای عمرانی، فرهنگی و اقتصادی استان یزد انجام میگیرد.
