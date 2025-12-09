حضور بی سابقه ۶۵ زن در سطوح کلان مدیریتی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در نشست فرمانداران و بخشداران زن سراسر کشور در وزارت کشور که با حضور وزیر کشور برگزار شد، اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه خودشان مدیریت باغ فدک را برعهده داشتند؛ از کارهای کشاورزی گرفته تا پرداخت حقوق کارگران را شخصاً انجام می‌دادند و در عرصه سیاسی هم بسیار فعال بودند. این‌ها الگوهای زنان ایرانی هستند؛ زنانی که همیشه نشان داده‌اند می‌توانند در همه میدان‌ها کنار مردان حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: در پیروزی انقلاب اسلامی، زنان نقش مهمی داشتند و امام خمینی (ره) نیز بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند. در دوران دفاع مقدس هم زنان دو نقش بزرگ داشتند؛ هم به همسرانشان آرامش می‌دادند و آنها را راهی جبهه می‌کردند و هم خودشان در بعضی عرصه‌ها وارد میدان می‌شدند. امروز هم یاد ۱۷ هزار زن شهید، جانباز و آزاده کشورمان را گرامی می‌داریم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم نیز توجه خوبی به حضور زنان شده است. اکنون چهار زن در هیئت دولت حضور دارند و بیش از ۲۱ خانم با حکم مستقیم رئیس‌جمهور در شوراها و نهادهای مختلف فعالیت می‌کنند. همچنین در وزارتخانه‌ها حدود ۲۵ معاون زن مشغول به کارند و اگر رؤسای سازمان‌ها و دانشگاه‌ها را هم حساب کنیم، این تعداد به حدود ۶۵ نفر می‌رسد که در طول چهار دهه گذشته بی‌سابقه است.

بهروز آذر افزود: از جناب آقای مؤمنی هم باید تشکر کنم. اولین حکم فرمانداری که ایشان صادر کردند برای یک خانم اهل سنت بود. همچنین از انتصاب ۱۶ زن شهردار حمایت کردند که برای ما بسیار ارزشمند است. من همیشه گفته‌ام که در وزارت کشور خیالی آسوده داریم چون ایشان بیشتر از ما دغدغه استفاده از ظرفیت زنان را دارند. در این جلسه حضور فرزند محترم سردار سلامی را نیز خیرمقدم می‌گویم.

زنان نیمی از سرمایه فکری و تخصصی کشور هم هستند

وی تصریح کرد: ما باور داریم که زنان فقط نیمی از جمعیت کشور نیستند؛ نیمی از سرمایه فکری و تخصصی کشور هم هستند. پس باید در حوزه حکمرانی حضور داشته باشند تا صدای زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت را به گوش تصمیم‌گیران برسانند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: همان‌طور که دوستان اشاره کردند، باید فرصت مشارکت سیاسی زنان افزایش پیدا کند. اینکه امروز تنها ۱۴ زن در میان ۲۹۰ نماینده مجلس داریم، واقعاً کم است. انتخابات شورای شهر پیش‌رو اهمیت زیادی دارد. در سال‌های گذشته فقط ۱۰ درصد داوطلبان زن بوده‌اند و باید برای افزایش این عدد برنامه‌ریزی کنیم. هدف ما این است که حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد کرسی‌های شوراهای شهر به زنان برسد.

بهروز آذر گفت: اگر می‌خواهیم شهرها برای خانواده و زنان مناسب‌تر باشند و امنیت زنان در شهرها افزایش یابد، حضور خود زنان در مدیریت شهری بسیار مهم است.

وی افزود: در برنامه‌ای که به استانداران داده‌ایم، خواسته‌ایم «سند ارتقای وضعیت زنان در استان» را بازبینی کنند. این سند قبلاً تدوین شده بود اما به‌خاطر تغییر شرایط جامعه نیاز به اصلاح دارد. مدیران کل استان‌ها در حال بررسی آن هستند و همکاری فرمانداران، بخشداران و دیگر مدیران می‌تواند به تدوین نسخه دقیق‌تر و کاربردی‌تر کمک کند.