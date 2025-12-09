به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در آستانه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها در نشستی با فرمانداران و بخشداران زن سراسر کشور اظهار کرد: استفاده از بانوان در مسئولیتها منتی نیست که دولت و یا وزارت کشور بخواهد بر روی بانوان بگذارد و بگویند که ما این میزان پستهای مدیریتی را در اختیار بانوان قرار دادیم؛ بلکه این یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای توسعه و پیشرفت کشور است.
وی افزود: بانوان گرامی که مسئولیتهای سنگین را بر عهده میگیرند، موجب پیشرفت میشود.
وزیر کشور گفت: کشور اگر بخواهد در عرصههای مختلف پیشرفت کند، نمیتواند بر روی نیمی از ظرفیت و جمعیت خودش چشم پوشی کند، کافیست ما فرصت را فراهم کنیم تا بانوان بقیه امور را انجام دهند. ما نگاه قومیتی و مذهبی و همینطور نگاه جنسیتی در دولت نداریم و تلاش کردیم در همه عرصهها در عمل این را محقق کنیم.
مؤمنی ادامه داد: برای اولین بار استاندار اهل سنت در استان کردستان انتخاب شد و همینطور استاندار بلوچ در استان سیستان و بلوچستان انتخاب شد؛ از قومیت عرب برای اولین بار در استان خوزستان منصوب شد و این نشان دهنده این است که ملاک اصلی شایسته سالاری و ایجاد فرصت برابر برای همه است. قریب ۵ هزار نفر بانو در پستهای مسئولیتی از معاون وزیر، مدیر کل، معاون استاندار، بخشدار و دهیار و حدود ۳۰۰۰ بخشدار و دهیار در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و این یک گام بزرگ و رو به جلو است که ناکافیست.
وی تاکید کرد: ما نباید به این میزان از حضور زنان در عرصههای حاکمیتی بسنده کنیم. وقتی فضا فراهم شد دیدیم که بانوان چگونه درخشیدند و مقام معظم رهبری در تجلیل از بانوان ورزشکار نکات ارزندهای را فرمودند و اینطور بانوان پرچم ایران را در جهان با افتخار به اهتزاز درآوردند.
وزیر کشور گفت: وقتی در بازیهای آسیایی مقام آوردیم سهم بیشتر آن به زنان مربوط بود، در عرصههای علمی و دانشگاهی میبینیم که چگونه امروز اساتید دانشگاه از میان بانوان انتخاب میشوند، اینها با تلاش و همت خودشان به این مدارج بسیار عالی رسیدهاند.
مؤمنی با تاکید بر اینکه حضور بانوان در عرصههای حاکمیتی انتخابی برای دولت نیست بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، گفت: باید در همه عرصهها فرصت لازم برای بانوان در کشور فراهم شود تا پیشرفت کنیم. هر جایی که بانوان در حوزههای مسئولیتی حضور داشتند موفقتر عمل کردند.
وی در همین رابطه به قانونمندی بانوان در حوزههای مختلفی نظیر رانندگی پرداخت و افزود: در هر زمینهای از جمله رانندگی میزان نظم پذیری و رعایت قانون بانوان بیشتر است و آمار تصادفات آنها پایینتر است.
وزیر کشور با اشاره به نشست هفته گذشته مقام معظم رهبری با بانوان یادآور شد: رهبری نکات بسیار حکیمانه و ارزندهای را در رابطه با نقش بانوان در کشور فرمودند که باید مدنظر همه مسئولین کشور قرار بگیرد تا فرصت لازم را برای بانوان در عرصههای مختلف ایجاد کنند و ما نهایت تلاشمان را در وزارت کشور انجام میدهیم تا این نقش و فرصت برابر و این رویکرد دولت محقق شود.
مؤمنی ادامه داد: بانوان نشان دادند که هر کجا که حضور داشتند نقش برجستهای ایفا کردند، رئیس امور زنان و بانوان وزارت کشور گزارشی ارائه کردند که من از زحمات ایشان تشکر میکنم. در جاهایی که زنان در شهرها به عنوان داوطلب انتخابات حضور داشتند مشارکت مردم بالاتر بود و یک رابطه معناداری در حوزه سیاسی بین حضور بانوان و مشارکت مردم وجود دارد.
وی با طرح این موضوع که زنان و بانوان کارآفرین به عنوان سرمایهگذار در استانها حضور جدی دارند، گفت: در سفری که به استان زنجان داشتم استاندار تاکید داشتند که واحد تولیدی که زنان در آن سرمایهگذاری کردهاند موفقتر هستند. تاکید دولت این است که فرصت برای حضور بانوان در عرصههای مختلف را فراهم کند، روز زن را به شما همکاران تبریک میگویم و با همکاری با شما به خود میبالیم.
