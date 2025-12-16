تسلیت وزیر کشور به سردار شاهچراغی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در پیامی درگذشت حضرت آیت‌الله شاهچراغی، ابوی سردار شاهچراغی معاون بازرسی ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

سردار سرتیپ پاسدار محمدتقی شاهچراغی

معاون محترم بازرسی ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

با کمال تأسف و تأثر ارتحال عالم جلیل‌القدر حضرت آیت‌الله شاهچراغی، ابوی گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند قادر متعال برای آن فقیه عالیقدر، رحمت واسعه و برای جناب‌عالی و بازماندگان محترم صبر و بردباری مسئلت دارم.