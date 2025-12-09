به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد اظهار کرد: هم زمان با فرا رسیدن میلاد بزرگ بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن ویژه برنامه‌های تبلیغی - مذهبی متنوعی با محوریت رواق امام خمینی (ره) در حرم مطهر رضوی، برگزار می‌شود.

وی، بیان کرد: در شب میلاد حضرت زهرا (س) مصادف با شامگاه چهارشنبه ۱۹ آذرماه بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء این ویژه برنامه‌ها با قرائت زیارت امین‌الله و عرض سلام و تبریک زائران حرم مطهر رضوی به محضر امام مهربانی‌ها با نوای مرتضی اسلامی‌نژاد آغاز می‌شود و در ادامه حجت‌الاسلام علی علیزاده به ایراد سخنرانی پیرامون شخصیت والای حضرت زهرا (س)، می‌پردازد.

شریعتی‌نژاد، اظهار کرد: در این مراسم همچنین زائران حرم مطهر رضوی میهمان نغمه‌سرایی و مولودی‌خوانی جمعی از ذاکران خوش الحان اهل بیت (ع) از جمله علی ملائکه، مهدی پاینده‌فر و حسین خسروی می‌شوند، همچنین در این مراسم زیارت شریف جامعه کبیره توسط حجت‌الاسلام مهدی شجاع، قرائت خواهد شد.

وی، عنوان کرد: همچنین به مناسبت ایام میلاد با سر سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، رویداد فرهنگی - مذهبی «حجاب، زیبایی پایدار»، از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۹:۰۰ در رواق دارالحجه میزبان بانوان زائر و مجاور حرم مطهر رضوی است.

شریعتی‌نژاد، افزود: به مناسبت ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) ویژه برنامه محفل «دکلمه خوان‌های نوجوان»، ویژه دختران روز پنج شنبه ساعت ۱۵ در رواق حضرت زهرا (س) و ویژه برنامه «بوی بهشت می‌دهد دست دعای مادرم» روز پنج‌شنبه ساعت ۹:۰۰ صبح در رواق امام خمینی (ره) و روزهای پنج‌شنبه و جمعه ساعت ۱۵:۰۰ در رواق نجمه خاتون، میزبان بانوان زائر و مجاور، خواهد بود.

وی، ادامه داد: ویژه برنامه «کوثر رحمت»، در شب و روز میلاد حضرت زهرا (س) روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ساعت ۱۹:۴۵ و جشن میلاد حضرت زهرا (س) و اختتامیه رویداد «حجاب، زیبایی پایدار» نیز، در روز پنج‌شنبه ساعت ۸:۳۰ در رواق امام خمینی (ره)، برگزار خواهد شد.