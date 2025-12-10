به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سلیمی عصر چهارشنبه در مراسم جشن بزرگ «گوهرانه» که ویژه بانوان و به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلاماللهعلیها به همت باشگاه دخترانه مهرانه برگزار شد، خطاب به دختران حاضر در مراسم اظهار کرد: من هم روزی مثل شما دختر نوجوان بودم. مهم این است که شما تصمیم بگیرید برای ایران عزیز چه کاری میخواهید انجام دهید. مادرانی که امروز اینجا هستند باید نگاه کنند که مادران شهدا چگونه فرزندانی تربیت کردند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به توصیههای مادران شهدا اظهار کرد: هر وقت خدمت مادران شهدا میرسیم، میگوئیم راه را بگویید. آنها میگویند رزق حلال پدر و شیر حلال مادر همراه با محبت اهلبیت دلیل تربیت صحیح بوده است.
وی همچنین به دیدار اخیر با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در سخنانشان به عدالت اجتماعی و عدالت در خانواده تأکید کردند. فرمودند جامعه باید شرایط شغلی و حقوقی مناسب برای بانوان فراهم کند و حتی گفتند اینکه همسر به همسرش بگوید دوستت دارم، حق زن است.
سلیمی با بیان اینکه حضرت زهرا ستون عالم و بهترین الگوی زنان است، گفت: حضرت زهرا سلاماللهعلیها در ۱۸ سالگی به شهادت رسیدند، مادر چند فرزند بودند و با وجود سن کم، تشخیص حق از باطل دادند و برای دفاع از ولایت ایستادند. ما هم باید نگاه کنیم هدفمان چیست.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: همه ما دوست داریم خادم امام رضا علیهالسلام باشیم. خادمی فقط کفشجفتکردن نیست؛ در خانه هم باید خادم بود، باید صبر کرد.
وی گفت: در یک چشمبههمزدن، نور مسافتی عظیم را طی میکند و ما انسانها در مقابل این عظمت، اندازه مورچهای در برابر خورشیدیم. با این همه، خداوند درباره انسان فرمود فتبارکالله؛ یعنی چه موجود بزرگی آفریدم. پس ما دختران و مادران ایران باید ببینیم در این عالم چه وظیفهای داریم و چگونه میتوانیم بهترین بندگی خدا را انجام دهیم.
