  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۹

مراسم غبارروبی ضریح مطهر امام رضا (ع) با حضور بانوان برگزار شد

مراسم غبارروبی ضریح مطهر امام رضا (ع) با حضور بانوان برگزار شد

مشهد- در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آئین معنوی غبارروبی روضه منوره رضوی برای نخستین بار صرفاً با حضور جمعی از بانوان نخبه، خانواده‌های معظم شهدا و خادمیاران رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌مناسبت میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره (س)، برای نخستین‌بار آئین معنوی غبارروبی روضه منوره رضوی به‌طور ویژه و صرفاً با حضور بانوان برگزار شد.

در این مراسم معنوی، جمعی از مادران شهدا دارای چند شهید، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور و مشهد، برگزیدگان ملی طرح «شکوه مادری» آستان قدس رضوی و فعالان فرهنگی، ورزشی و رسانه‌ای حضور داشتند.
گفتنی است، این مراسم باشکوه به منظور قدرشناسی و ارج‌نهادن به نقش زنان مسلمان در صحنه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور، در میان فضایی آکنده از معنویت اجرا شد.

کد خبر 6683610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها