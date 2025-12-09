مراسم غبارروبی ضریح مطهر امام رضا (ع) با حضور بانوان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمناسبت میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره (س)، برای نخستینبار آئین معنوی غبارروبی روضه منوره رضوی بهطور ویژه و صرفاً با حضور بانوان برگزار شد.
در این مراسم معنوی، جمعی از مادران شهدا دارای چند شهید، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور و مشهد، برگزیدگان ملی طرح «شکوه مادری» آستان قدس رضوی و فعالان فرهنگی، ورزشی و رسانهای حضور داشتند.
گفتنی است، این مراسم باشکوه به منظور قدرشناسی و ارجنهادن به نقش زنان مسلمان در صحنههای علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور، در میان فضایی آکنده از معنویت اجرا شد.
