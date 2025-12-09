موج قدرتمند در تنریف اسپانیا ۴ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، این حادثه در یک استخر سنگی طبیعی در منطقه‌ای به نام "لوس گیگانتس" در ساحل جنوبی جزیره رخ داد. موج بزرگی به این منطقه برخورد کرد و چندین نفر را به اقیانوس برد.

خدمات اورژانس اعلام کرد که مرگ سه نفر شامل یک مرد ۳۵ ساله، یک زن ۵۵ ساله و یک مرد دیگر با سن نامشخص در محل تأیید شد.

امیلیانو ناوارو، شهردار سانتیاگو دِ تِید، به شبکه تلویزیونی دولتی اسپانیا RTVE گفت که قربانی چهارم، زنی که نجات یافته و در بیمارستان بستری شده بود، صبح سه شنبه درگذشت.

مقامات اعلام کردند که نفر پنجم همچنان مفقود است و عملیات جستجو ادامه دارد.