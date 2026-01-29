شانزدهمین جشنواره عمار در ایستگاه پایانی؛ بهروز افخمی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه شانزدهمین دوره از جشنواره مردمی فیلم عمار، شامگاه پنجشنبه ۹ بهمن‌ در سینما بهمن تهران و با حضور خانواده شهدا، بهروز افخمی، امرالله احمدجو، محمدتقی فهیم، مرضیه هاشمی دبیر جشنواره و هنرمندان مختلف برگزار شد.

در آغاز این مراسم خواهرزاده شهید روح‌الله عجمیان به قرائت سوره توحید پرداخت و کلیپی در گرامیداشت یاد نادر طالب‌زاده کارگردان سینما پخش شد.

پس از آن هیئت داوران بخش‌های مستند جنگ فرهنگی، مستند جنگ اقتصادی و مستند رویای ایرانی متشکل از محمد نیکدل، انسیه شاه حسینی، سحر دانشور، زهرا چخماقی، محمدجواد رمضان‌نژاد، مهدی موحدی، مرتضی فیروزآبادی، محمود شهبازی، نوید نجات‌بخش، حمیدرضا مقصودی، جواد قارایی، محمدجواد موحد و مسعود ملکی معرفی شدند.

در ادامه برگزیدگان بخش مستند جنگ فرهنگی به شرح زیر معرفی شدند:

از مستند «کودکان پشت ویترین» به کارگردانی محمد ثقفی تجلیل شد.

لوح افتخار به مستند «زیر یک آسمان» به کارگردانی محمدعلی ابراهیمی رسید.

لوح افتخار این بخش به مستند «زنی که شلوار پوشید» به کارگردانی محمدمهدی خالقی اهدا شد.

فانوس این بخش به مستند «همه چیز برای همیشه» به کارگردانی محمدحسن یادگاری تعلق گرفت.

در بخش بعدی برگزیدگان بخش مستند جنگ اقتصادی معرفی شدند:

از مستند «من تروریست نیستم» به کارگردانی محسن اسلام‌زاده تجلیل شد.

لوح افتخار این بخش به مستند «مربی» به کارگردانی علی رحمانیان رسید.

در این بخش اثری شایسته فانوس نبود.

سپس برگزیدگان بخش مستند رویای ایرانی معرفی شدند:

در این بخش از دو مستند «نامه خونین» به کارگردانی سیدمسعود آستانداری و «امید فضا» به کارگردانی حسین نژادموسی تجلیل شد.

لوح افتخار این بخش به مستند «ققنوس» به کارگردانی فرشاد یحیایی رسید.

فانوس این بخش به مستند «رویانیست» به کارگردانی امیر مظلومی و محمدمهدی ایوبی تعلق گرفت.

تحریم بهانه است

پس از آن حسین شهرابی فراهانی دانشمند فضایی که سوژه مستند «امید فضا» بود بیان کرد: ما از رنسانس فضایی آگاه شدیم و نیتمان در آغاز یک کار دانش‌بنیان واقعی بود. ترجیح دادم با جوانان کار را شروع کنم و می‌دانستم اگر با دیگران این را مطرح می‌کردم «نه» می‌شنیدم. ما می‌خواستیم کار بین‌المللی بکنیم و باور داشتیم که در شرایط تحریم هم می‌توان قرارداد بین‌المللی بست و توانستیم اولین قرارداد را با روسیه ببندیم؛ کشوری که قبل از ما منظومه بزرگی را به فضا ارسال کرده بود. اگر ما هیچ تحریمی نداشتیم هم من همین مسیری را که تا به امروز رفتم طی می‌کردم و تحریم مانع ما نشد. اگر کسی بخواهد کار بکند تحریم بهانه است. ما با قوانین دست و پا گیر درگیر بودیم و به سختی توانستیم دولت خودمان را قانع کنیم و نقش معاونت علمی و سازمان فضایی پررنگ بود.

وی ادامه داد: قرارداد ما با دولت پرریسک‌ترین قرارداد تاریخ فضایی ایران بود و متعهد شدیم که همه کارهای ماهواره را خودمان انجام بدهیم. رسانه‌های خارجی به کار ما توجه کردند اما بخش‌های ناظر بیش از یک سال ما را درگیر اشتباهات فهم خود و کارهای دیوان‌سالارانه کردند. ما باید راه را برای کسانی که می‌خواهند کار کنند باز کنیم و این کلید اقتصاد ماست؛ بهانه تحریم، فناوری و بازار وجود ندارد. در همه اتفاقاتی که برای ما افتاد یک واژه کلیدی وجود داشت و آن این بود که خدا دست ما را می‌گرفت و تا مقصد می‌نشاند. هرکسی به خدا توکل کند به جایی که باید می‌رسد. پیامی را نیز امشب از جشنواره عمار از ماهواره منتشر می‌کنیم و آن این است که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

در ادامه نشان مردمی استقلال توسط خانواده شهید فریدون عباسی به حسین شهرابی فراهانی اهدا شد.

پس از آن هیئت داوران بخش‌های تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس، حافظه ملی و آرمان روح الله و عدالت شامل سیدعلی سیدان، روح الله رفیعی، مهدی نقویان، جلال غفاری، محمدحسین روزی قلم، موسی حقانی، یعقوب توکلی، علی طاهرفر، سعید لواسانی ، حجت الله عدالت پناه و روح الله رشیدی معرفی شدند.

در ادامه برگزیدگان بخش مستند تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس به شرح زیر معرفی شدند:

در این بخش از مستند «راه قلندر» به کارگردانی محسن اسلام زاده تجلیل شد.

لوح افتخار به مستند «رو به آفتاب» به کارگردانی امیر اسرافیلی رسید.

فانوس این بخش به مستند «ایستاده در کنار تیمز» به کارگردانی سیدمصطفی موسوی تبار اهدا شد.

در بخش بعدی برگزیدگان بخش مستند حافظه ملی و آرمان روح الله معرفی شدند:

لوح افتخار به مستند «من جلال آل‌احمد هستم» به کارگردانی علی اکبری رسید.

لوح افتخار به مستند «بوتراب» به کارگردانی سیدرضا صافی رسید.

فانوس این بخش به مستند «عبای سوخته» به کارگردانی مهدی فارسی تعلق گرفت.

فانوس دیگر این بخش به مستند «من مقصرم» به کارگردانی محمد عقیلی رسید.

سپس برگزیدگان بخش مستند عدالت به شرح زیر معرفی شدند:

لوح افتخار به مستند «چگونه بانک بزنیم» به کارگردانی حامد نوروزی رسید.

لوح افتخار به مستند «مشارکت در قتل شبه عمد» به کارگردانی محمدحسین ابوالحسنی اهدا شد.

فانوس این بخش به مستند «قلمدار» به کارگردانی حمیدرضا مقصودی رسید.

در ادامه یک گروه سرود به اجرا پرداختند و مستندی کوتاه درباره بهروز افخمی سینماگر ایرانی پخش شد.

تجلیل از بهروز افخمی؛ هنرمندی که اهل ادا نیست

در بخش بعدی مراسم از بهروز افخمی کارگردان سینمای ایران تجلیل شد.

امرالله احمدجو در پاسداشت بهروز افخمی بیان کرد: بهروز برای من شخصی است که در زندگی و مسیرم بسیار موثر بوده است. بهروز ادا ندارد. در دوران دانشجویی او فیلمی می‌ساخت و مدرسه‌ای لوکیشن کار بود و هشداری آمده بود که این آخرین روزی است که امکان فیلمبرداری وجود دارد. همه جمع شدیم تا کار کنیم اما بهروز تا غروب نیامد، دم خانه او رفتیم اما آنجا نبود. فردا آمد و گفت که در سینما «کینگ کونگ» پخش می‌شد و به تماشای آن رفتم و فراموش کردم تا برای فیلمبرداری بیایم. آن زمان فکر می‌کردم ادا در می‌آورد اما ادا نبود و وقتی خودم اولین فیلمم را می‌ساختم دچار همان شیفتگی شدم و روزی خودم چنان محو تماشای صحرا شدم که به کلی فیلمبرداری فیلمم را فراموش کردم. بهروز افخمی هرچه هست چه خوب و چه بد همان را نشان می‌دهد. آرزو می‌کنم سال‌ها بماند و برای ما فیلم بسازد.

در ادامه و با حضور امرالله احمدجو، ابوالقاسم طالبی، محمدتقی فهیم و خانواده شهدا از بهروز افخمی کارگردان برجسته سینما تجلیل شد و به او نقشه‌ای از ایران ساخته‌شده از قطعات سوخته مسجد ابوذر و دستکشی که توسط ننه عصمت زنی که برای رزمندگان جبهه دستکش می‌بافت بافته شده بود اهدا شد.

به سینمای مستند توجه کنید

سپس ابوالقاسم طالبی درباره افخمی گفت: بهروز افخمی دل بزرگی دارد و ممکن بود امروز ما آمده باشیم اما افخمی نیامده باشد!

بهروز افخمی نیز با تشکر از برگزارکنندگان گفت: جشنواره عمار جشنواره جوان‌های قدیمی است و امثال نادر طالب‌زاده که جوان دهه هفتاد میلادی بود و در آمریکا تصمیم گرفت تا با دیدن عکس امام به یک انقلاب واقعی بپیوندد در آن نقش داشته‌اند. در همان دوران یعنی دهه هفتاد که همه جای دنیا شورش و انقلاب بود و جوانان دنیا تلاش می‌کردند تا دنیای تازه‌ای بسازند همه ما سعی می‌کردیم تا این کار را در مدرسه عالی هنر و تلویزیون ایران انجام دهیم و از همان سال اول انقلاب کوشیدیم تا هرچه می‌توانیم برای مردم انجام دهیم. جوانان امروز جشنواره عمار را شکل داده‌اند و به آنها توصیه می‌کنم تا به سینمای مستند و مستند داستانی توجه کنند.

وی یادآور شد: سینمای آینده با گسترش هوش مصنوعی بیش از پیش تصنعی خواهد شد و غیر از سینمای فانتزی باید برای سینمای ماندگار مستند و شیوه همیشه موفق مستند داستانی فکر کرد و به سینمای ارزان که امکان تولیدات زیاد دارد روی آورد. کار را در خود فیلمسازی یاد بگیرید و تا می‌توانید کار کنید.

پس از آن داوران بخش‌های نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی، دانشگاه؛ دژ دانش و نظم جدید جهانی و نهضت جهانی مستضعفین شامل علی عبدی، امیر مهریزدان، سجاد صفارهرندی، مسعود براتی، سلیم غفوری، علیرضا کمیلی، سام مهدی ترابی و شهاب اسفندیاری معرفی شدند.

در ادامه برگزیدگان بخش‌های مستند نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی به شرح زیر معرفی شدند:

از مستند «طلبه رشید» به کارگردانی محمدمهدی عابدی و محمدمهدی نظری تجلیل شد.

لوح افتخار به مستند «رایان» به کارگردانی فاطمه باقری رسید.

لوح افتخار به مستند «روزی روزگاری تابستان» به کارگردانی احسان آجرلو اهدا شد.

فانوس بخش مستند نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی به مستند «دوربین‌های خاموش» به کارگردانی محمدرضا گودرزی‌مهر رسید.

در بخش بعدی برگزیدگان بخش مستند دانشگاه؛ دژ دانش معرفی شدند.

در این بخش اثری لوح افتخار دریافت نکرد.

فانوس بخش مستند دانشگاه؛ دژ دانش به مستند «کارت پستال» به کارگردانی حامد واعظ‌پور رسید.

سپس برگزیدگان بخش نظم جدید جهانی و نهضت جهانی مستضعفین اعلام شدند:

لوح افتخار به مستند «پیدایم کن» به کارگردانی محمد مصلحی رسید.

لوح افتخار به مستند «الضیف» به کارگردانی محسن فائضی اهدا شد.

فانوس این بخش به مستند «ماجرای نیمه‌شب» به کارگردانی مهدی مطهر تعلق گرفت.

همچنین به اثر مستند «اخوان الصدق» به کارگردانی محمد مجیدپور که به مسأله یمن و لبنان می‌پردازد یک خنجر هدیه داده شد.

در ادامه هیئت داوران بخش اتحاد مقدس، ملت قهرمان و فیلم داستانی شامل محمدحسین رجبی دوانی، محمدتقی فهیم، محمدحسن یادگاری، مصطفی خوش‌چشم، سعید مستغاثی، مجید شاه حسینی و جواد افشار معرفی شدند.

برگزیدگان مستند بخش اتحاد مقدس عبارتند از:

از مستند «مقاوم شهر» به کارگردانی محمد سبحان گودرزی تجلیل شد.

لوح افتخار به مستند «موتورسواران» به کارگردانی مسعود دهنوی رسید.

فانوس این بخش به مستند «علاج» به کارگردانی محمد عزیزی تعلق گرفت.

سپس برگزیدگان بخش مستند ملت قهرمان معرفی شدند:

از مستند «بزرگراه همت» به کارگردانی محمدرضا آل‌عبا تجلیل شد.

لوح افتخار این بخش به مستند «گل‌چین» به کارگردانی علیرضا باغشنی رسید.

فانوس این بخش به مستند «غریبه‌ای در روستا» به کارگردانی مراد نظری رسید.

در بخش بعدی برگزیدگان بخش فیلم کوتاه داستانی معرفی شدند:

از دو فیلم «دزد» به کارگردانی حسین رستمی پور و «خون بها» به کارگردانی صدرا سیاح تجلیل شد.

لوح افتخار این بخش به فیلم «زیر چشمان خدا» به کارگردانی ابوالفضل ساعی رسید.

فانوس این بخش به فیلم «تا صبح» به کارگردانی الهام هادی‌نژاد اهدا شد.

در ادامه برگزیدگان بخش فیلم داستانی نیمه‌بلند معرفی شدند:

لوح افتخار به فیلم «آدم‌خورها» به کارگردانی الناز عطایی رسید.

فانوس این بخش به فیلم «مشترک مورد نظر» به کارگردانی حسن خورشیدی تعلق گرفت.

در بخش پایانی مراسم برگزیدگان بخش فیلم داستانی بلند معرفی شدند:

از فیلم «صبح اعدام» به کارگردانی بهروز افخمی تجلیل شد.

لوح افتخار این بخش به فیلم «اشک هور» به کارگردانی مهدی جعفری رسید.

فانوس این بخش نیز به فیلم «شکلات ششم» به کارگردانی مهدی میرقیاسی اهدا شد.