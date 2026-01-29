بیانیه وزارت خارجه ایران در محکومیت مصوبه اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه در این بیانیه تصمیم غیرقانونی، ناموجه و مزورانه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپایی در طرح اتهامات بیاساس علیه جمهوری اسلامی ایران و برچسبزنی به سپاه پرافتخار پاسداران انقلاب اسلامی ایران را اقدامی علیه کل ملت ایران دانسته و با شدیدترین لحن آن را محکوم میکند.
در این بیانیه آمده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان بخش لاینفک از مجموعه نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران، وفق قانون اساسی کشور، نقشی بیبدیل و افتخارآمیز در حفظ حاکمیت و امنیت ملی ایران، صیانت از ثبات منطقهای و مقابله با تروریسم، از جمله همان تروریسم داعشی که محصول ائتلاف و دسیسه برخی کشورهای اروپایی و آمریکا بود، ایفا کرده است.
این بیانیه می افزاید: هرگونه اطلاق عنوان تروریستی به یک نهاد حاکمیتی و رسمی، بدعتی خطرناک، نقض فاحش اصل حاکمیت قانون در روابط بینالملل و بیاعتنایی آشکار به اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله اصل احترام به حاکمیت دولتها و منع مداخله در امور داخلی کشورها است.
وزارت امور خارجه تاکید کرد: این اقدام تحریکآمیز، کاملا غیرمسئولانه و موهن که بیتردید برای خوشایند رژیمی نسلکش و اشغالگر و حامیان جنگطلب آن در آمریکا طراحی و اجرا شد، ضربه مهلک دیگری به جایگاه و اعتبار اتحادیه اروپا بهعنوان بلوکی که میتوانست نقشی سازنده در تحولات بینالمللی ایفا کند وارد میسازد و جهان را بیش از گذشته به سمت بیقانونی و حاکمیت قانون جنگل میراند.
این بیانیه افزاید: «تروریسم» در معنای دقیق کلمه وصفی است که با توجه به عملکرد نیروهای نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در ماموریتهای غیرقانونی یا شبه قانونی ائتلافهای غربی از جمله ناتو در چند دهه اخیر، از جمله در آفریقا و عراق و افغانستان، و جنایات شنیع ارتکابی از سوی آنها علیه میلیونها انسان بیگناه در این مناطق، باید به آنها اطلاق شود.
در این بیانیه آمده است: ادعای مشمئزکننده طرفهای اروپایی مبنی بر دلسوزی برای حقوق انسانی ایرانیان، دروغی بزرگ و ادعایی فریبکارانه است. طرفهای اروپایی باید پاسخگوی جنایاتشان بهخاطر نقض فاحش حقوق بنیادین بشری ایرانیان -چه از طریق کمک به جنگ تحمیلی رژیم صدام حسین علیه ایران در دهه ۱۹۸۰ و چه از طریق وضع تحریمهای ضد بشری و اجرای تحریمهای ظالمانه آمریکا در این دو دهه- باشند.
وزارت امور خارجه تاکید کرد: ادعاهای آنها درباره «منع مصونیت از مجازات» یک طنز تلخ است؛ طرفهای اروپایی نه تنها هیچ تلاشی برای ممانعت از «بیکیفرمانی» رژیم اسرائیل بهخاطر نسلکشی فلسطینیان انجام ندادند بلکه همواره در کنار طرف اشغالگر و نسلکش ایستاده و در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز بهعنوان همدست این رژیم عمل کردند.
در این بیانیه آمده است: بدیهی است مسئولیت پیامدهای سیاسی، حقوقی و امنیتی ناشی از چنین تصمیم نابخردانهای بر عهده سیاستگزاران اروپایی بهویژه طراحان و بانیان آن خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عزم خود برای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی در برابر هرگونه مداخله خارجی و شرارتهای تروریستی، همه تدابیر لازم را برای صیانت از منافع و حقوق مشروع ملت ایران در برابر این اقدام غیرقانونی و ضد ایرانی اتحادیه اروپایی اتخاذ خواهد کرد.
