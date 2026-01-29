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۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸

شهادت سرباز وظیفه اهل چهارمحال و بختیاری در کرمان

شهادت سرباز وظیفه اهل چهارمحال و بختیاری در کرمان

شهرکرد - معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس چهارمحال و بختیاری از شهادت سرباز وظیفه عباس عالی‌پور مرغملکی در جریان عملیات شبانه پاسگاه انتظامی رباط در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی عسگری، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان از شهادت سرباز وظیفه عباس عالی‌پور مرغملکی در جریان عملیات شبانه پاسگاه انتظامی رباط در استان کرمان خبر داد.

وی ادامه داد: این سرباز جان‌برکف نیروی انتظامی، حین انجام مأموریت محوله و مقابله قاطع با عناصر قاچاقچی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این اقدام ایثارگرانه، موجب تأثر و اندوه عمیق مردم شریف و قدرشناس روستای مرغملک شد.

فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به خانواده معظم شهید، مردم انقلابی روستای مرغملک و هم رزمان آن شهید والامقام، از درگاه خداوند متعال برای روح مطهر ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر، استقامت و اجر الهی مسئلت می‌نماید.

گفتنی است، زمان و مکان تشییع پیکر پاک و مطهر این سرباز شهید متعاقباً از طریق مراجع رسمی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6734943

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    نظرات

    • افشین IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      48 4
      پاسخ
      باسلام ، مگرقرارنشدکه کسائیکه به سربازی فراخوانده میشوندهرکسی دراستان خودش دوران سربازی راطی کننداخه جوانان استانمان بااستانهای مرزی اشنا نیستن وهمین موردها ، بضررشان میشودوخانواده ای هم هست که ازپس هزینه ایاب وذهاب سربازشان برنمیان
      • کاظمیان IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
        0 0
        مگه کرمان مرزی هست پروفسور؟؟؟؟
    • بهرام IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      38 5
      پاسخ
      روحشون شاد. قربون مردمان استان چهارمحال و بختياري
    • رضائی IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      37 3
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی.
      • عبدالله مومن IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
        25 13
        چرا کسی جلوی این تروریست های با اسم شوتی که حامل سلاح و مواد مخدر و تروریست اند را نمی گیرد ؟!
    • محمد IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      33 10
      پاسخ
      مرگ بر اشرار و وطن فروشان خاعن
    • شیده عابدی تجریشی IR ۰۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      31 9
      پاسخ
      با سلام و ادب، آخ که چقدر قلب ما پُر می شود از غم و اندوه جهت از دست دادن یک جوان غیور، پاک، شجاع و فداکار. روح پُر فتوح اش در جوار رسول الله (ص)، ان شاءالله و آمین
    • س IR ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      25 7
      پاسخ
      شهدا ادامه نهضت حق در مقابل باطل
    • ناشناس IR ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      19 37
      پاسخ
      سلام ازآقامون میخام حق شلیک بده که دیگه هیچ سرباز یا پلیس شهیدنشه درس عبرت واسه بقیه بشه
    • ناشناس IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      31 3
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد
    • IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      30 4
      پاسخ
      روحش قرین رحمت یادش همیشه جاودان 🌹❤️🌹
    • IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      24 4
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی خدابه خانوادش صبر بده🖤🖤
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      17 2
      پاسخ
      روحش شاد خدا بهتون صبر بده
    • اله IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      26 1
      پاسخ
      😭خدا به دل پدرو مادرت رحم کنه
    • حجت امیری IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      33 2
      پاسخ
      ازطرف کل استان کرمان به خانواده این عزیز و همه ی لرهای عزیز تسلیت عرض می کنم
      • نتا IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
        1 2
        چهار محال فقط لر نیست دوست عزیز ایشون لر نیستن
      • علی قاسمی پیربلوطی IR ۰۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
        2 1
        این شهید والامقام ترک زبان هستند.مردم شهیدپرورمرغملک ازشهرستان شهرکرد ترک‌زبان هستند
      • IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
        0 0
        چهار محال بختیاری جز مرز لرستان هست پس خودت رو لر فرض کن
      • نرگس IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
        0 0
        لر؟من خودم بچه شهرکردم،شهرکرد لر داره ترک داره کرد داره فارس داره
    • علی IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      17 3
      پاسخ
      روحش شاد و یادش جاودانه
    • آموزگار IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      4 0
      پاسخ
      گر ایران من بختیاری نداشت. دریغا که از بخت یاری نداشت
    • غلام اسماعیلی ازفریدن IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      2 0
      پاسخ
      باعرض سلام خدمت خانواده شهیدوالامقام وعرض تسلیت خداونداین شهید را قرین رحمت خود قرار دهد و به خانواده محترمتان صبرجمیل عنایت کند
    • گل نرگس IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      با عرض سلام و ادب ،خداوندا من از تو میخواهم که به روح مقدس شهدا ،دشمنانی که علیه ایران دسیسه می کنند و جوانان بی گناه ایران را می کشند ،همه این جنایتکاران را به قدرت و قوت خودت آنهارا با خاک یکسان کنی واز بین ببر ،آمین یا رب العالمین. ان شاءالله.
    • علی IR ۰۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      3 1
      پاسخ
      روحش‌شاد‌یادش‌گرامی‌تا‌ابد
    • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      3 0
      پاسخ
      واقعا آدم میمونه چی بگه چطور میتونن اینقدر وحشیانه مردم را بکشند اصلا اوضاع روحی مردم خوب نیست وهمه ناراحتن از این کارایی که اینا کردن
    • حسن IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      2 0
      پاسخ
      روحش قرین آرامش الهی خداوند صبر دهد
    • بنده ی خدا IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      خداوند به خانواده سرباز وظیفه ی نیروی انتظامی صبر بدهد مظهر قدرت ایران شهدا هستند امیدوارم آنهایی که فکرهای پوشالی در سر هر ثانیه پرورش میدهند به حق خون شهدا هیچوقت روی خوشی در زندگیشان نبیند
    • آشنا IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      4 0
      پاسخ
      ای جان روحش شاد لعنت خدا بر خلافکار وجنایتکار
    • IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      2 1
      پاسخ
      روحش شاد و قرین رحمت الهی🌺🌺🌺🌺🌺مرگ برفتنه گر مرگ برآشوبگر مرگ برقاتل.
    • ایرانی مقاوم IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      2 1
      پاسخ
      🇮🇷🇮🇷پرچمت همیشه بالاست ای شهید عزیز وطن خداوند به خانواده این عزیزمون صبر واستقامتی زینب گونه عطا فرماید دعای من مادر پشت سر خانواده این عزیز خدایا جوری با دشمنان این مرزوبوم برخورد کن که خانواده شهیدان راضی تراز همه باشند امین
      • زهره IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
        2 1
        درود خدا بر این سرباز شهید و پاک مقدس آیا این سرباز عزیز به هنگام در گیری با این قاچاقچیان. کثیف و خونخوار که لقمه نجس خورده اند پوشش ایمن به تن داشته یا با لباس معمولی جلو رفته
    • علی IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      رحمةالله علیه
    • هموطن IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      پدرومادرشهید عزیز خداصبرتون بده به حق امام حسین ع وشر دشمنان این مملکت ومنافقین روبه خودشون برگردونه.
    • IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد ویادش گرامی. خداوند به خانواده این شهید والا مقام صبر دهد.
    • IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد
    • فروغ از بروجن IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد 😢
    • IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      تا برخورد جدی با شوتی ها و زنون ها نشود اوضاع همينه
    • نرگس IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد هم شهری و هم محله ای😔

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