شهادت سرباز وظیفه اهل چهارمحال و بختیاری در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی عسگری، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان از شهادت سرباز وظیفه عباس عالی‌پور مرغملکی در جریان عملیات شبانه پاسگاه انتظامی رباط در استان کرمان خبر داد.

وی ادامه داد: این سرباز جان‌برکف نیروی انتظامی، حین انجام مأموریت محوله و مقابله قاطع با عناصر قاچاقچی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این اقدام ایثارگرانه، موجب تأثر و اندوه عمیق مردم شریف و قدرشناس روستای مرغملک شد.

فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به خانواده معظم شهید، مردم انقلابی روستای مرغملک و هم رزمان آن شهید والامقام، از درگاه خداوند متعال برای روح مطهر ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر، استقامت و اجر الهی مسئلت می‌نماید.

گفتنی است، زمان و مکان تشییع پیکر پاک و مطهر این سرباز شهید متعاقباً از طریق مراجع رسمی اعلام خواهد شد.