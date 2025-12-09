هدیه روز مادر از سوی بانک مسکن؛ آزادی ۳ بانوی زندانی جرایم غیرعمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، این بانک در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، هر سال با همراهی مشتریان و همکاران، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد را فراهم می‌کند تا طعم شیرین آزادی و امید دوباره به زندگی را تجربه کنند.

در تازه‌ترین اقدام، بخشی از بدهی سه زن زندانی در استان‌های کردستان، کرمانشاه و مازندران توسط کارکنان و مشتریان بانک مسکن پرداخت شد و این حرکت خیرخواهانه، بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی و نیکوکاری را رقم زد.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۱۳۲ نفر از زندانیان نیازمند با مشارکت مالی مشتریان و همکاران بانک مسکن آزاد شده‌اند.

بانک مسکن علاوه بر کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، در دیگر عرصه‌های مسئولیت اجتماعی مانند ساخت مدارس در مناطق محروم، حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی، پرداخت تسهیلات ازدواج، کمک به تکمیل و تجهیز بیمارستان‌ها، تجهیز اماکن ورزشی و تهیه و توزیع اقلام آموزشی نیز فعالیت گسترده‌ای دارد.

گفتنی است، با درخواست جمع کثیری از کارکنان بانک مسکن، بخشی از حقوق ماهانه آن‌ها نیز به‌طور مستمر برای این فعالیت خداپسندانه اختصاص می‌یابد. همچنین شماره کارت ۶۲۸۰۲۳۱۵۲۲۲۲۲۲۲۲ متعلق به حساب «کمک‌های مردمی بانک مسکن» آماده دریافت کمک‌های نقدی خیّرین و مشتریان محترم است.