  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

هدیه روز مادر از سوی بانک مسکن؛ آزادی ۳ بانوی زندانی جرایم غیرعمد

هدیه روز مادر از سوی بانک مسکن؛ آزادی ۳ بانوی زندانی جرایم غیرعمد

در آستانه فرارسیدن روز مادر، سه بانوی زندانی جرایم غیرعمد با مشارکت و حمایت مالی مشتریان نیک‌اندیش و کارکنان بانک مسکن از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، این بانک در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، هر سال با همراهی مشتریان و همکاران، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد را فراهم می‌کند تا طعم شیرین آزادی و امید دوباره به زندگی را تجربه کنند.

در تازه‌ترین اقدام، بخشی از بدهی سه زن زندانی در استان‌های کردستان، کرمانشاه و مازندران توسط کارکنان و مشتریان بانک مسکن پرداخت شد و این حرکت خیرخواهانه، بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی و نیکوکاری را رقم زد.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۱۳۲ نفر از زندانیان نیازمند با مشارکت مالی مشتریان و همکاران بانک مسکن آزاد شده‌اند.

بانک مسکن علاوه بر کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، در دیگر عرصه‌های مسئولیت اجتماعی مانند ساخت مدارس در مناطق محروم، حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی، پرداخت تسهیلات ازدواج، کمک به تکمیل و تجهیز بیمارستان‌ها، تجهیز اماکن ورزشی و تهیه و توزیع اقلام آموزشی نیز فعالیت گسترده‌ای دارد.

گفتنی است، با درخواست جمع کثیری از کارکنان بانک مسکن، بخشی از حقوق ماهانه آن‌ها نیز به‌طور مستمر برای این فعالیت خداپسندانه اختصاص می‌یابد. همچنین شماره کارت ۶۲۸۰۲۳۱۵۲۲۲۲۲۲۲۲ متعلق به حساب «کمک‌های مردمی بانک مسکن» آماده دریافت کمک‌های نقدی خیّرین و مشتریان محترم است.

کد خبر 6683191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها