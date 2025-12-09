  1. استانها
  2. اصفهان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

حمل و نقل عمومی کاشان فردا و پس فردا برای بانوان رایگان است

حمل و نقل عمومی کاشان فردا و پس فردا برای بانوان رایگان است

کاشان - شهردار کاشان، از خدمت رسانی رایگان ناوگان حمل و نقل عمومی به بانوان کاشانی طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر. ابوالفضل ساروقیان بعدازظهر سه‌شنبه ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن سالروز میلاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و روز تکریم مقام زن و مادر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت این روز فرخنده، استفاده بانوان کاشانی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری از حمل و نقل عمومی رایگان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، طی این دو روز خدمت رسانی اتوبوس‌های درون شهری سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در تمام خطوط به مادران و بانوان کاشانی به صورت رایگان انجام می‌شود.

شهردار کاشان، با تأکید بر ترویج فرهنگ تکریم مادران و بانوان تصریح کرد: تلاش مدیریت شهری بر آن است که با اقدامات مختلف نظیر اجرای تبلیغات محیطی و برنامه‌های فرهنگی مناسب در مسیر تبیین و ترویج فرهنگ تجلیل از تلاش‌های این قشر گام‌های مؤثری بردارد.

کد خبر 6683304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها