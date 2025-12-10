https://mehrnews.com/x39PDk ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۵ کد خبر 6683468 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۵ مادر؛ نامی به بزرگی زندگی و به لطافت عشق کاشان - مادر فقط یک واژه نیست بلکه نامی به بزرگی زندگی و لطافت عشق است. دریافت 64 MB کد خبر 6683468 کپی شد مطالب مرتبط ۱۰ زندانی جرائم غیر عمد در خراسان جنوبی آزاد شدند نماهنگ «به نام زن» به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) منتشر شد عتباتی: ۷۰ زندانی جرایم غیرعمد در آذربایجان غربی آزاد می شوند برگزاری جشن بزرگ ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر در زاهدان هدیه روز مادر از سوی بانک مسکن؛ آزادی ۳ بانوی زندانی جرایم غیرعمد برگزاری ویژه برنامه ولادت حضرت زهرا (س) در دانشگاه سیستان و بلوچستان برچسبها کاشان روز مادر مادر
