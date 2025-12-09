آزاده امینیان در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به مصرف بالای شکر و مواد غذایی قندی در جامعه ایرانی هشدار داد و اظهار کرد: سرانه مصرف شکر در ایران حدود ۲۸ تا ۲۹ کیلوگرم در سال برای هر نفر است که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی و بیش از دو برابر حد توصیهشده سازمان جهانی بهداشت است.
وی ابراز کرد: بخش عمده این شکر از طریق نوشیدنیهای شیرین، شیرینیها، کیکها، بیسکویتها و سایر محصولات صنعتی وارد بدن میشود و مصرف بیش از حد آن با مشکلاتی مانند چاقی شکمی، مقاومت به انسولین، دیابت نوع ۲، سندرم تخمدان پلیکیستیک، اختلالات چربی خون و بیماریهای قلبی-عروقی ارتباط مستقیم دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: مصرف نوشیدنیهای شیرین و کیک سلامت جامعه را تهدید میکند و باید در این زمینه آموزشهای لازم به هموطنان داده شود.
وی گفت: شکر پنهان موجود در برخی لبنیات طعمدار، آبمیوههای صنعتی، غلات صبحانه و غذاهای فرآوری شده نیز باید مورد توجه قرار گیرد و به جای آبمیوههای صنعتی، مصرف میوه کامل برای بهرهمندی از فیبر و کنترل بهتر قند خون توصیه میشود.
امینیان به راهکارهای کاهش مصرف شکر اشاره کرد و گفت: کاهش تدریجی مصرف قند و شیرینیجات، جایگزینی نوشیدنیهای شیرین با آب، توجه به برچسبهای مواد غذایی، استفاده از فیبرهای طبیعی و خرید هوشمندانه میتواند تمایل به مصرف مواد شیرین را کاهش دهد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده محدود از شیرینکنندههای مصنوعی یا گیاهی مشکل جدی برای سلامت ایجاد نمیکند، اما با توجه به ضررهای احتمالی در صورت استفاده طولانی مدت به تدریج کاهش یابد.
