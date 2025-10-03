به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بر اساس اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصرف قندهای ساده از جمله قند و شکر، شیرینیجات، کیکها، انواع نوشابهها و آبمیوههای صنعتی در دوران بارداری باید بهطور جدی محدود شود؛ چرا که این مواد غذایی حاوی کالری بالا و ارزش غذایی پایین هستند و مصرف بیش از حد آنها میتواند زمینهساز بروز بیماریهای مزمن در بارداری مانند اضافه وزن، چاقی، دیابت بارداری و پرفشاری خون شود. این شرایط نهتنها سلامت مادر بلکه سلامت جنین را نیز به خطر میاندازد.
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرد: در صورتی که پزشک معالج تشخیص دهد وزن مادر یا جنین پایین است، مادر باردار باید به کارشناس یا متخصص تغذیه مراجعه کند تا رژیم غذایی سالم و متناسب برای او تنظیم شود.
راهکار علمی برای وزنگیری سالم جنین، تغذیه اصولی و متعادل تحت نظر متخصص است، نه مصرف بیرویه قند و شیرینیجات.
