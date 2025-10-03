  1. سلامت
  2. تغذیه
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

قند و شیرینی‌جات باعث وزن‌گیری سالم جنین نمی‌شوند

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در پاسخ به برخی باورهای نادرست تغذیه‌ای گفت: قندهای ساده یا نوشیدنی‌ها شیرین باعث وزن‌گیری سالم جنین نمی‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بر اساس اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصرف قندهای ساده از جمله قند و شکر، شیرینی‌جات، کیک‌ها، انواع نوشابه‌ها و آبمیوه‌های صنعتی در دوران بارداری باید به‌طور جدی محدود شود؛ چرا که این مواد غذایی حاوی کالری بالا و ارزش غذایی پایین هستند و مصرف بیش از حد آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بروز بیماری‌های مزمن در بارداری مانند اضافه وزن، چاقی، دیابت بارداری و پرفشاری خون شود. این شرایط نه‌تنها سلامت مادر بلکه سلامت جنین را نیز به خطر می‌اندازد.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرد: در صورتی که پزشک معالج تشخیص دهد وزن مادر یا جنین پایین است، مادر باردار باید به کارشناس یا متخصص تغذیه مراجعه کند تا رژیم غذایی سالم و متناسب برای او تنظیم شود.

راهکار علمی برای وزن‌گیری سالم جنین، تغذیه اصولی و متعادل تحت نظر متخصص است، نه مصرف بی‌رویه قند و شیرینی‌جات.

کد خبر 6609784
محدثه رمضانعلی

