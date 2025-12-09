شمسایی: هر بازیکنی که شایسته حضور در تیم ملی باشد دعوت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، وحید شمسایی با اعلام این موضوع گفت: کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران با هدف حضوری قدرتمند در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ اندونزی، رصد مستمر لیگ برتر را در دستور کار قرار دارد، تمامی مسابقات لیگ به صورت هفتگی آنالیز می‌شود و حتی «راموس» عضو کادر فنی که در حال حاضر در ایران حضور ندارد نیز از طریق دریافت فیلم بازی‌ها، نظرات فنی خود را ارائه می‌کند و شهاب سفال‌منش که از مدرسان برجسته فیفا و آسیا و یکی از کسانی است که در قهرمانی آسیا تایلند ۲۰۲۴ عضو کادر فنی بود را دوباره در کنار خواهیم داشت تا با قدرت بیشتری به مصاف حریفان برویم.

وی افزود: برخلاف روال معمول که تیم ملی با مشکل مصدومیت بازیکنان کلیدی وارد تورنمنت‌ها می‌شد، در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تمامی بازیکنان در اختیار کادر فنی قرار داشتند و این موضوع یکی از عوامل مهم در کسب عنوان قهرمانی عنوان شد و فرصت مناسبی برای بررسی عملکرد کامل بازیکنان فراهم کرد که با اشراف بیشتری دست به انتخاب لیست نهایی بزنیم.

شمسایی بیان داشت: بر اساس مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا، فهرست اولیه ۲۵ نفره برای جام ملت‌های آسیا به زودی اعلام به این کنفدراسیون اعلام می‌شود. ما تمام بازیکنانی را که شایستگی پوشیدن پیراهن تیم ملی دارند، مورد ارزیابی قرار داده‌ایم و این روند ادامه دارد، ارتباط نزدیک با مربیان باشگاهی نیز به‌عنوان یکی از منابع مهم تحلیل فنی بازیکنان، نقش ویژه‌ای در این فرآیند داشته است.

سرمربی تیم ملی با بیان اینکه اردوی نهایی به زودی برگزار خواهد شد گفت: در مرحله نخست اردوها، ۲۰ بازیکن دعوت خواهند شد که در نهایت ۱۴ نفر به ترکیب نهایی اعزام به اندونزی می‌رسند. احتمال حضور یک یا دو چهره «سورپرایز» در فهرست جدید وجود دارد، بازیکنانی که در اردوی جدید به آنها فرصتی برای اثبات توانایی‌های خود داده می‌شود.

شمسایی همچنین تأکید کرد: از روز اول اعلام کردیم که پیراهن تیم ملی فوتسال گارانتی‌شده نیست. هیچ بازیکنی، حتی با بالاترین افتخارات ملی، نباید احساس کند جایگاهش تثبیت شده است. این سیاست با هدف انتخاب حرفه‌ای‌ترین و جاه‌طلب‌ترین بازیکنان ادامه خواهد داشت تا تیم ملی با بالاترین کیفیت ممکن راهی مسابقات آسیایی شود و از اعتبار فوتسال ایران دفاع کند.