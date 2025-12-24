شمسایی: باید از اعتبار فوتسال ایران دفاع کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، وحید شمسایی اظهار داشت: سختترین کار برای کادر فنی، انتخاب بازیکنان برای دعوت به اردو و سختتر از آن اعلام فهرست ۱۴ نفره است. من تعارفی با کسی ندارم، هر بازیکنی که از نظر فنی و شخصیتی شرایط بهتری داشته باشد، قطعاً شانس بیشتری برای حضور در تیم ملی دارد. همیشه باور دارم که حق گرفتنی است نه دادنی. رصد بازیکنانی که در زمان حضور در تیم ملی دعوت شدهاند و بازی کردهاند هم این را نشان میدهد.
دو دروازهبان یا سه دروازهبان؟ همهچیز به شرایط بستگی دارد
اینکه با دو دروازهبان به مسابقات برویم یا سه دروازهبان، به شرایط سایر پستها هم بستگی دارد. گاهی مصدومیت یا بیماری یک بازیکن کلیدی کل پازل ذهنی مربیان را تغییر میدهد. همانطور که در همین بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، بیماری ناگهانی ما را از داشتن دو چهره کلیدی یعنی مسعود یوسف و علی خلیلوند در دیدار فینال محروم کرد.
در لیگ دروازهبانهای بسیار خوبی داریم، از باتجربههای میدان دیده تا جوانهایی که تشنه درخشش با لباس تیم ملی هستند. باید شرایط را بررسی کنیم تا به تصمیم نهایی برسیم. در این مورد بارها بحث و بررسی کردهایم، خوشحالیم که این چالش شیرین را داریم و دنبال این هستیم که بهترین تصمیم را بر اساس شرایط کلی تیم در مورد تعداد دروازهبانها بگیریم.
سرمایهگذاری روی جوانها کماکان سیاست تیم ملی
سیاست ما همچنان سرمایهگذاری روی جوانهایی است که بتوانند در سالهای آینده به تیم ملی فوتسال کمک کنند. برای جام ملتها یک پلن کلی داریم و وظیفه داریم از اعتبار فوتسال و قهرمانیمان دفاع کنیم.
تمرکز مرحلهبهمرحله: بدون عجله و بدون عقبنشینی
طبیعی است که یک چشمانداز مشخص داشته باشیم اما به صورت حرفهای مرحله به مرحله به جام ملتها فکر میکنیم، فعلاً تمرکزمان روی مسابقات مرحله گروهی است و سپس به مراحل بعدی خواهیم پرداخت. در این مسیر از هیچ چیزی دریغ نمیکنیم. تنها چالش فعلی ما این است که نتوانستهایم دیدار تدارکاتی برگزار کنیم.
تلاش شبانهروزی برای یک بازی دوستانه
اصولی این روزها شبانهروز در تلاش است تا پیش از شروع تورنمنت دیدار تدارکاتی برگزار شود و من از نزدیک شاهد زحمات ایشان هستم و همه در تلاش هستند تا این اتفاق رخ دهد. من و آقای سفالمنش هم از ظرفیتهایی که موجود است استفاده میکنیم و امیدواریم حداقل یک دیدار را نهایی کنیم.
دعوت از ستارههای باتجربه؟ تصمیم بر اساس استراتژی
ما در دیدارهای لیگ میبینیم که هنوز ستارههای پیشین تیم ملی چقدر تأثیرگذار هستند، اصغر حسنزاده برای من مثل یک برادر است و بخشی از شناسنامه فوتسال ایران محسوب میشود. فرهاد توکلی بازیکن بسیار معتبر و احمد اسماعیلپور چهرهای تأثیرگذار است که بارها ایران را در فوتسال جهان سربلند کردهاند. در کنار آنها هم چهرههای دیگری هستند که آمادگی شأن ما را خوشحال میکند چون هم لیگ را جذاب میکنند و هم تجربهشان را به جوانها منتقل میکنند. اما انتخاب بازیکنان یک پروسه تیمی و گروهی است. درست است که سرمربی مسئول و پاسخگو است، اما کسانی که با من کار میکنند میدانند تا چه اندازه نظر جمعی برایم اهمیت دارد و به همفکری و کار تیمی اعتقاد دارم. ما همه را میبینیم و در نهایت تلاش میکنیم بهترین تصمیم را برای دعوت از نفرات بگیریم.
کادری باتجربه برای بهترین خروجی
کادر فنی ما از محمود خوراکچی که از ستارههای فوتسال و فوتبال ایران بوده، تا محمد طاهری با کارنامهای چشمنواز، راموس بهعنوان یک مربی بیحرف و حدیث، کاظم صادقی با سابقه حضور در جام جهانی و شهاب سفالمنش با جایگاه بینالمللی، همگی افراد باتجربه، میداندیده و دارای رزومه هستند. ما پشتوانه ارزشمندی از مربیان و پیشکسوتان را هم داریم که همیشه بیدریغ و با محبت نظراتشان را منتقل میکنند و همیشه در جلسات فنی آنها را بررسی میکنیم. کنار هم هستیم تا بهترین خروجی را داشته باشیم و امیدواریم این تجربه باعث شود اشتباهات کمتری داشته باشیم و در نهایت بهترین نتیجه را برای فوتسال ایران و مردم شریف و عاشق این رشته رقم بزنیم.
