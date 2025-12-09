به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل احسان پور، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت حوالی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد در مسیر غرب به شرق بزرگراه فتح قبل از سه راه شهریار خبر داد.

وی در ادامه افزود: متأسفانه راننده یک دستگاه خودرو سواری تیبا به علت عدم توجه به جلو با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرده که در اثر این حادثه راکب موتورسیکلت با توجه به عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد.

سرهنگ احسان پور در پایان سخنان خود تأکید کرد: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد هنگام رانندگی با موتورسیکلت، نقشی حیاتی در حفظ جان راننده و ترک‌نشین آن دارد. موتورسواران باید استفاده از کلاه ایمنی استاندارد را جدی بگیرند و در ساعات تاریکی شب یا شرایط کم‌دید، از لباس‌های روشن و بازتابنده استفاده کنند تا بهتر دیده شوند.

وی افزود: موتورسواران باید توجه داشته باشند که در ساعات تاریکی شب، استفاده از تجهیزات روشنایی استاندارد و سالم بودن چراغ‌ها، برای دیده‌شدن و پیشگیری از حوادث بسیار ضروری است.

وی همچنین توصیه کرد: در شرایط بارانی و لغزنده از رانندگی با این وسیله نقلیه آسیب‌پذیر خودداری کنند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وظایف رانندگان وسایل نقلیه گفت: توجه کافی به جلو در حین رانندگی و شرایط مسیر، می‌تواند از بروز حوادث ناگهانی جلوگیری کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت این نکات ساده می‌تواند جان بسیاری از شهروندان را نجات دهد و خطر وقوع تصادفات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.