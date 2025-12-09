۳ فوتی و ۱۰ مصدوم در حادثه واژگونی پژو ۴۰۵ در محور جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحمانیان از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ صبح سه‌شنبه ۱۸ آذرماه خبر داد و گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز پیام، ۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و همچنین ۲ دستگاه خودروی امدادی جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه در مجموع ۱۳ نفر دچار آسیب شدند که ۲ نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر نیز در بیمارستان جان باخت.

سخنگوی اورژانس جهرم بیان کرد: ۱۰ مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، توسط آمبولانس‌ها و اتوبوس آمبولانس به بیمارستان‌های پیمانیه و سیدالشهدا (ع) جهرم منتقل شدند.

وی در پایان ضمن هشدار به رانندگان، بر لزوم توجه به سرعت مطمئن و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.