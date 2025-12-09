سرهنگ امیدی راد: ۶۳ پرونده قضایی در حوزه حفاری غیر مجاز تشکیل شد

سرهنگ محمدرضا امیدی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد یگان حفاظت میراث فرهنگی گیلان طی هشت ماه گذشته اظهار کرد: در این مدت، با افزایش ۲۳ درصدی جلسات مشترک با ارگان‌های همیار شامل دستگاه قضائی، انتظامی، سپاه و بسیج، تعداد ۳۰۱ نشست تخصصی برگزار شده است.

وی افزود: این تعاملات مؤثر منجر به کشف و ضبط ۷۳ دستگاه انواع فلزیاب شد که نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد افزایش داشته است.

۱۳ باند حفاری منهدم شد

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی گیلان ادامه داد: در هشت‌ماهه نخست امسال، ۱۹۶ حفار غیرمجاز بومی و غیربومی در قالب ۱۳ باند سازمان‌یافته و موردی شناسایی و دستگیر شدند که این آمار رشد ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

امیدی‌راد از بررسی ۱۶۰ خبر مردمی در حوزه حفاری‌های غیرمجاز با ۵۱ درصد افزایش خبر داد و گفت: در همین مدت، ۶۳ پرونده قضائی برای متهمان حوزه میراث فرهنگی تشکیل شده که رشد ۵۰ درصدی داشته است.

وی همچنین از ثبت افزایش ۲ درصدی حفاری‌های غیرمجاز در ۱۱ محوطه ثبتی و ۲۸ محوطه غیرثبتی در ۱۷ شهرستان استان خبر داد.

تأکید بر آگاهی حقوقی و مسئولیت اجتماعی مردم

فرمانده یگان حفاظت با اشاره به کمبود امکانات و محدودیت نیروها، بر ضرورت مشارکت مردم در حفاظت از مواریث فرهنگی تأکید کرد و گفت: آگاهی از قوانین می‌تواند از گرفتار شدن شهروندان در فرآیند قضائی جلوگیری کند.

وی در این خصوص به برخی مواد قانونی فصل پنجم کتاب نهم قانون مجازات اسلامی (مواد ۵۵۸ تا ۵۶۸) اشاره کرد و افزود: ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری به قصد دستیابی به اموال تاریخی را جرم دانسته و برای مرتکب ۶ ماه تا ۳ سال حبس تعیین کرده است.

امیدی‌راد همچنین به آئین‌نامه اجرایی هیأت وزیران (۱۳۸۲) و ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید، فروش و نگهداری دستگاه فلزیاب (۱۳۷۹) اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر مردم به مقررات شد.

تجلیل از مردم و تشکل‌ها در حفاظت از جنگل‌های هیرکانی

فرمانده یگان حفاظت با اشاره به ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در سال ۱۳۹۸ به‌عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های ارزشمند طبیعی، از مشارکت محیط‌بانان، تشکل‌های مردمی، کشاورزان و دامداران در اطفای حریق جنگل‌های تالش، ماسال، فومن و شفت تقدیر کرد و گفت: با همراهی مردم، میزان خسارت‌ها در سال جاری به حداقل رسید.

وی در پایان از مردم خواست هرگونه اخبار مرتبط با حفاری غیرمجاز یا تعرض به آثار تاریخی را از طریق شماره ۰۱۳۳۳۳۲۷۹۷۹ که به‌صورت شبانه‌روزی فعال است، به یگان حفاظت اطلاع دهند.