به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی، در نشست مشترک پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی و بنیاد مستضعفان که با حضور دکتر محمودی، مدیر مرکز فناوری و نوآوری بنیاد مستضعفان، در پژوهشگاه برگزار شد و ظرفیتهای همکاری مشترک در حوزههای مختلف علوم و فناوریهای دریایی، صنایع وابسته و توسعه زیرساختهای نوآورانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست، قابلیتها و توانمندیهای پژوهشگاه در حوزههای علوم و فناوریهای دریایی، فعالیتهای تحقیقاتی و فناورانه، شبکههای ملی و بینالمللی، تأمین دادههای تخصصی دریایی و پشتیبانی علمی از پروژههای کلان معرفی شد.
در مقابل، سازوکارهای حمایتی بنیاد مستضعفان در حوزه نوآوری و فناوری، از جمله حمایت از طرحها در سطوح مختلف آمادگی فناوری، تشریح شد.
در این چارچوب، برنامهها و رویدادهای حمایتی بنیاد شامل رویداد «راهیشو» برای فناوریهای با سطح آمادگی ۱ تا ۳، صندوق «باور» برای فناوریهای سطح ۴ تا ۷، رویداد ملی «تبادل فناوری» برای فناوریهای سطح ۸ و ۹ و همچنین رویداد «جهش» معرفی شد؛ برنامههایی که متناسب با نیاز شرکتها و هلدینگهای تابعه بنیاد طراحی شده و با هدف استفاده از ظرفیتهای علمی کشور برای پاسخگویی به نیازهای بخش صنعت اجرا میشوند.
همچنین حوزههایی نظیر صنایع غذایی دریایی، پرورش ماهی و میگو، کشت و صنعت، منابع معدنی و زمینشناسی، راه و ترابری، گردشگری و هوش مصنوعی بهعنوان زمینههای بالقوه همکاری مشترک مطرح شد و آمادگی بنیاد برای حمایت از فعالیتهای علمی و فناورانه پژوهشگاه، از طریق رویدادهای فناورانه و نیز استفاده از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان و اعتبار مالیاتی اعلام شد.
در ادامه، موضوعاتی از جمله تأمین دادههای Metocean برای پروژههای نفت و گاز و خطوط لوله دریایی، مطالعات هیدراتهای گازی، نیازهای تجهیزاتی کشتی تحقیقاتی، مطالعات منابع معدنی آبهای عمیق، گشتهای تحقیقاتی در دریای عمان، توسعه پرورش ماهی در قفس و ایجاد زیرساختهای تخصصی آزمایشگاهی بهعنوان محورهای همکاری مشترک مورد توجه قرار گرفت.
دکتر مهدینیا، سرپرست پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی، با اشاره به رویکرد پژوهشگاه در توسعه همکاریهای کاربردی و فناورانه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی برای تقویت نقش علم و فناوری در حل مسائل راهبردی کشور تأکید کرد.
در این نشست همچنین ایجاد مرکز نوآوری صنایع غذایی دریایی، توسعه FabLab تخصصی دریایی، تأمین تجهیزات تخصصی و راهاندازی آزمایشگاه مرجع دریایی بهعنوان محورهای عملی همکاری مطرح و مقرر شد پیگیری این موضوعات از طریق مکاتبات و نشستهای تخصصی انجام شود.
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