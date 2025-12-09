به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دریاسالار الکساندر مویسِیِفT فرمانده کل نیروی دریایی روسیه در یک نشست محلی اعلام کرد: کشورهای غربی در حال تقویت حضور نظامی خود در منطقهٔ قطب شمال هستند و تلاش‌های خود را برای مانع‌تراشی در برابر فعالیت‌های اقتصادی روسیه در این منطقه افزایش داده اند.

وی با بیان اینکه پتانسیل درگیری روسیه با کشورهای غربی در منطقه قطب شمال، در حال افزایش است، گفت: رقابت میان کشورهای مختلف برای دسترسی به منابع اقیانوس منجمد شمالی و کنترل ارتباطات حیاتی دریایی و هوایی در این منطقه تشدید شده است.

این مقام روس از کشورهای غربی خواست تا حاکمیت روسیه بر مسیر دریای شمال را به رسمیت بشناسند و افزود: نسخه‌های جدید راهبردهای کشورهای عضو ناتو در قطب شمال، علیه روسیه جهت‌گیری شده‌اند.

مویسِیِف، نظامی کردن قطب شمال را دکترین آمریکا، کانادا، دانمارک، انگلیس، نروژ و فرانسه برای این منطقه اعلام کرد.