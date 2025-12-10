استارمر: اروپا قوی و متحد پشت اوکراین است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما برای دستیابی به صلح عادلانه در اوکراین تلاش خواهیم کرد. اروپا قوی و متحد پشت اوکراین است.

نخست وزیر انگلیس سپس ادعا کرد: لندن، اروپا و متحدان اش در کنار اوکراین در برابر تجاوز پوتین خواهند ایستاد و ما برای دستیابی به صلح عادلانه تلاش خواهیم کرد! من همیشه از این ارزش‌ها و آزادی‌ها دفاع خواهم کرد.

ادعای کمک‌های اروپایی از سوی لندن به کی یف در حالی مطرح می‌شود که اخیراً اعلام شد، مذاکرات میان لندن و بروکسل برای پیوستن انگلیس به صندوق دفاعی ۱۵۰ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا شکست خورده و اروپا اکنون برنامه تقویت توان دفاعی خود را بدون حضور لندن پیش می‌برد.

سفرای اتحادیه اروپا پیشنهاد مالی لندن به ارزش حدود ۲۱۵ میلیون دلار برای حضور در صندوق «اقدام برای امنیت اروپا» را رد کرده‌اند؛ رقمی که فاصله زیادی با هزینه ۲.۱۶ میلیارد دلاری مورد مطالبه اتحادیه اروپا برای عضویت در این سازوکار دارد.

این صندوق، بخش کلیدی طرح بازآرایی دفاعی اروپا محسوب می‌شود و با هدف افزایش بودجه دفاعی و ایجاد امکان خرید مشترک تسلیحات میان کشورهای اروپایی طراحی شده است.