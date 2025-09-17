برگزاری رزمایش بزرگ نظامی در گرینلند بدون آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دانمارک از ارتش آمریکا برای شرکت در رزمایش Arctic Light 2025، یعنی بزرگ‌ترین رزمایش نظامی در تاریخ نوین گرینلند دعوت نکرد.

سورن اندرسن، فرمانده قطب شمال دانمارک در این ارتباط تأیید کرد که اگرچه از پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا برای حضور در این رزمایش نظامی دعوت شده بود، اما از هیچیک از واحدهای نظامی ایالات متحده برای شرکت در این رزمایش درخواست نشده است.

فرمانده قطب شمال دانمارک در این خصوص به خبرگزاری رویترز گفت: ما با همکاران خود در پایگاه فضایی پیتوفیک ایالات متحده همکاری می‌کنیم، اما آنها به همراه واحدهایی برای این رزمایش دعوت نشده بودند.

سخنگوی سفارت آمریکا در کپنهاگ گفت: در حالی که ما در این رزمایش خاص شرکت نمی‌کنیم، به همکاری نظامی قوی خود با پادشاهی دانمارک و سایر متحدان قطب شمال ادامه می‌دهیم.