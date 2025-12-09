برزگر: تسهیل ترانزیت و رفع ایستایی کامیون ها در مرز آستارا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق برزگر ظهر سه شنبه در نخستین نشست سه‌جانبه کارگروه گمرکی تسهیل ترانزیت میان جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و جمهوری فدرال روسیه که به میزبانی آستارا برگزار شد اظهار کرد: این نشست نخستین گام مشترک سه کشور برای بررسی مسائل گمرکی و ایجاد سازوکارهای مشترک در جهت تسهیل تجارت است.

وی افزود: مباحث مطرح شده در جلسه می‌تواند به سود تجار سه کشور باشد و روند صادرات و واردات را تسهیل کند.

ناظر گمرکات استان گیلان با اشاره به حجم بالای کامیون‌های آماده صادرات گفت: امروز حدود ۳۰۰ کامیون در محوطه گمرک و ۶۵۰ کامیون در پایانه خارج از محوطه آماده صادرات به آذربایجان و روسیه هستند و از طرف آذربایجانی خواسته شد شرایط پذیرش و خروج این کامیون‌ها فراهم شود.

برزگر ادامه داد: روز گذشته ۲۵۰ کامیون از ایران به آذربایجان صادر و ۲۸۰ کامیون وارد کشور شدند که این میزان باید به سطحی معقول برسد تا از ایستایی در مرزها جلوگیری شود و تجارت تسهیل گردد.

وی با تأکید بر اهمیت سرعت در ترانزیت کالاهای کشاورزی و تره‌بار گفت: ماندگاری این کالاها موجب ضرر و زیان برای تجار می‌شود و در نشست امروز اندیشیده شد که با اتخاذ تمهیدات لازم شرایط بهتری برای تجار فراهم شود.