مرادی: ترانزیت کالا از گیلان به ۸۵۰ هزار تن رسید

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای استان اظهار کرد: تمامی واردات گیلان از طریق مرز زمینی آستارا انجام می‌شود و طی هشت‌ماهه امسال، ۹۳ هزار و ۵۳۴ تن کالا از طریق ناوگان جاده‌ای وارد کشور شده است.

وی به وضعیت صادرات کالا اشاره کرد و افزود: در این مدت ۸۳۴ هزار و ۹۹۶ تن کالا از مرزهای جاده‌ای گیلان صادر شده که همه آنها از مرز آستارا صورت گرفته و این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲ درصدی داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از ترانزیت ۸۵۰ هزار و ۶۸۹ تن کالا طی این مدت خبر داد و گفت: از این میزان، ۶۳۶ هزار و ۳۸ تن کالا از مرزهای استان وارد و ۲۱۴ هزار و ۶۵۱ تن نیز از مرزهای گیلان خارج شده است.

مرادی در ادامه درباره آمار کامیون‌های ورودی و خروجی توضیح داد: طی هشت‌ماهه سال جاری، ۳۴ هزار و ۲۷۹ دستگاه کامیون وارد مرز آستارا شده و ۵۶ هزار و ۹۵ دستگاه نیز از این مرز خارج شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در استان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۱۳ شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی کالا، یک شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر و ۱۹۰ نمایندگی شرکت‌های بین‌المللی کالایی در گیلان فعال هستند و خدمات ارائه می‌دهند.