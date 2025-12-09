به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حسام بدران، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس، با ردّ اظهارات اخیر «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی که مدعی شده بود خط زرد مرزهای جدید غزه را مشخص می‌کند، تاکید کرد که این سخنان نشان می‌دهد اشغالگران هیچ پایبندی واقعی به مفاد توافق آتش‌بس ندارد.

حسام بدران گفت: تمامی نهادهای پیگیر پرونده فلسطین متفق هستند که رژیم اشغالگر حتی یک بند از تعهدات خود در مرحله اول توافق را اجرا نکرده است.

عضو دفتر سیاسی حماس تاکید کرد که رژیم صهیونیستی همچنان گذرگاه رفح را در هر دو جهت بسته نگه می‌دارد، ورود چادرها و کانکس‌های اسکان اضطراری را مختل می‌کند، میزان کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه را به طور شدید کاهش داده و علاوه بر این، به کشتار غیرنظامیان ادامه می‌دهد.

بدران افزود: تداوم تخریب منازل فلسطینیان در محدوده موسوم به خط زرد، ادامه همان اقدامات نظامی است که طبق توافق باید از روز نخست آتش‌بس متوقف می‌شد، اما تاکنون بدون هیچ التزامی ادامه یافته است.

او بیان کرد: هرگونه گفتگو درباره مرحله دوم توافق، تنها زمانی معنا دارد که پیش از آن، با فشار آشکار از سوی میانجی‌ها، ایالات متحده و دیگر طرف‌های ذی‌ربط، رژیم اشغالگر مجبور به اجرای کامل مفاد مرحله نخست شود.

بدران تاکید کرد: مادامی که اشغالگران به نقض تعهداتش ادامه می‌دهند، ورود به مرحله دوم امکان پذیر نیست.