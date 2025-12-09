به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس گفت که بنیامین نتانیاهو با بهانهتراشی درباره عدم تحویل جسد آخرین اسیر، از آغاز مرحله دوم توافق طفره میرود.
وی خواستار فشار بر رژیم اشغالگر صهیونیستی برای اجرای کامل تعهدات مرحله نخست و آغاز مرحله دوم توافق شد.
پیش از این «حسام بدران»، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که هرگونه گفتگو درباره مرحله دوم توافق، تنها زمانی معنا دارد که پیش از آن، با فشار آشکار از سوی میانجیها، آمریکا و دیگر طرفهای ذیربط، رژیم اشغالگر مجبور به اجرای کامل مفاد مرحله نخست شود.
بدران تاکید کرد: مادامی که اشغالگران به نقض تعهداتش ادامه میدهند، ورود به مرحله دوم امکان پذیر نیست.
