‌به گزارش خبرگزاری مهر، رژیم صهیونیستی با وجود امضای توافق آتش بس در غزه همچنان به جنایت‌های خود در این باریکه و اعمال سیاست سرکوب و خشونت علیه فلسطینیان ساکن کرانه باختری ادامه می‌دهد.

حملات گسترده ارتش اشغالگر صهیونیستی به کرانه باختری

در همین رابطه مرکز اطلاع رسانی فلسطین گزارش داد که کرانه باختری از نخستین ساعات بامداد امروز شاهد یورش گسترده اشغالگران اسرائیلی بود. این حملات همزمان از اریحا در شرق تا الخلیل در جنوب و از نابلس تا جنین و طوباس ادامه داشت.

به گزارش منابع محلی، نیروهای صهیونیستی ابتدا با یورش به اردوگاه عقبه جبر در اریحا عملیات خود را آغاز کردند و سپس عین یبرود در شمال شرق رام الله و بیت فوریک در شرق نابلس را هدف قرار دادند. در ادامه، نظامیان صهیونیست به بیت ریما و طوباس یورش برده و در طمون نیز چند ساختمان مسکونی را محاصره و تفتیش کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی همزمان به بیت امر در شمال الخلیل و الظاهریه در جنوب این شهر حمله کرد و در اردوگاه الفارعه نیز درگیری‌هایی رخ داد. در بیت فجار و المنشیه در جنوب بیت لحم، عملیات تفتیش خانه‌ها تا چندین ساعت ادامه یافت.

در شمال کرانه باختری نیز نیروهای اسرائیلی به برقین، رمانه، عرابه و برقه یورش برده و شماری از شهروندان را بازداشت کردند. منابع محلی اعلام کردند که در بیت امر یک کودک فلسطینی بازداشت شده است.

تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه در ساعات اخیر

طی ساعات گذشته، ارتش صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس، موج تازه‌ای از حملات گسترده را در مناطق مختلف نوار غزه انجام داده است.

در جنوب رفح آتش سنگین خودروهای نظامی اسرائیلی گزارش شده و جنگنده‌ها نیز چندین حمله شدید به این شهر انجام داده‌اند.

در شرق شهر غزه، از جمله خیابان بغداد در محله شجاعیه، ارتش صهیونیستی یک خودروی زرهی بمب‌گذاری‌شده را منفجر کرد.

در محله‌های التفاح و الزیتون نیز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چند بار مناطق شرقی این دو محله را هدف قرار داده‌اند.

شلیک سنگین گلوله از سوی جنگ‌افزارهای صهیونیستی در شرق خان یونس ادامه دارد و ارتش صهیونیستی چندین ساختمان مسکونی را در شرق خان یونس منفجر کرد.

همچنین قایق‌های جنگی اسرائیل نیز اقدام به شلیک گسترده در آب‌های ساحلی خان یونس کرده‌اند. از سوی دیگر دست کم سه حمله هوایی پیاپی نیز در مناطق شرقی شهر غزه ثبت شده است.