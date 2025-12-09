سبزه زاری: سامانه بارشی از اواخر وقت امروز در خوزستان تقویت می شود

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جریانات جوی خوزستان اعلام کرد: با تأثیر سامانه بارشی شاهد ابرناکی و رگبارهای پراکنده در اغلب نقاط استان هستیم.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه نقشه‌های پیش یابی نشان دهنده تقویت این سامانه به تدریج از اواخر وقت امروز و فعالیت آن تا پایان هفته در استان می‌باشد، گفت: رگبار و رعدوبرق، وزش بادهای متوسط همراه با تندباد لحظه‌ای و کاهش دما و وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی در اغلب نقاط استان، بارش برف در ارتفاعات و ریزش تگرگ در برخی نقاط را سبب خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به حجم بارش‌ها، آبگرفتگی معابر عمومی، طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی دور از انتظار نیست.

به گفته سبزه زاری، شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۲۸.۷و دهدز با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۲.۴ و کمینه دمای ۱۷.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.