طغیان رودخانه‌های فصلی در شوش

شوش-لحظاتی پیش، پس از بارندگی و جاری شدن رودخانه‌های فصلی منطقه چنانه شهرستان شوش شمال غرب استان خوزستان طغیان کرد.

