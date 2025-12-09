https://mehrnews.com/x39PDG ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸ کد خبر 6683485 استانها خوزستان استانها خوزستان ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸ طغیان رودخانههای فصلی در شوش شوش-لحظاتی پیش، پس از بارندگی و جاری شدن رودخانههای فصلی منطقه چنانه شهرستان شوش شمال غرب استان خوزستان طغیان کرد. دریافت 7 MB کد خبر 6683485 کپی شد مطالب مرتبط سبزه زاری: سامانه بارشی از اواخر وقت امروز در خوزستان تقویت می شود تیمهای عملیاتی هلال احمر خوزستان در آمادهباش کامل قرار گرفتند ۵ میلیون کاربر ارزهای دیجیتال در بلاتکلیفی؛ در رمزآتی۲ چه گذشت؟ برچسبها شهرستان شوش اهواز طغیان رودخانه
