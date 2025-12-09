به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان ظهر سه‌شنبه در نشست شورای راهبری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در شهرستان کنگان ضمن ارائه گزارشی در خصوص برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در شهرستان کنگان اظهار کرد: ۱۰۰ درصد روستاهای شهرستان کنگان تحت پوشش ارتباطی قرار گرفته اند.

وی در ادامه گفت: ارتباطات فیبرنوری این شهرستان دارای مسیرهای پشتیبان هستند که در صورت قطع شدن یک مسیر ارتباط فیبر نوری پایدار خواهد ماند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعت استان بوشهر اظهار کرد: سه سایت جدید به منظور بهبود پوشش ارتباطی طراحی شده و در حال اجرا است که تا پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات استفاده از رپیترهای غیرمجاز و اختلال ارتباطی در محل استفاده از ریپیتر گفت: جمع آوری این دستگاه‌ها در صورت همکاری و حمایت کامل فرمانداری امکان پذیر است.

سملیان مطرح کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۲۴۸ خانوار و ۱۶ هزار و ۸۰۹ نفر از جمعیت روستایی بالای ۲۰ خانوار شهرستان کنگان تحت پوشش اینترنت پرسرعت هستند.

نشست شورای راهبری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور بررسی وضعیت ارتباطی شهرستان کنگان در دفتر فرمانداری این شهرستان با حضور فرماندار کنگان، مدیران واحدهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.