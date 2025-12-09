افزایش ابر و بارش باران در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا اوایل هفته آینده با فعالیت سامانه بارشی، به تناوب در سطح استان افزایش ابرناکی و در برخی ساعات بارش باران گاهی همراه با رگبار و رعد و برق و گاهی وزش تندباد پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: طی این مدت دریا نیز در برخی ساعات مواج خواهد شد.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، افزایش ابر، در برخی نقاط بویژه مناطق شمالی و مرکزی طی ساعاتی بارش باران گاهی همراه با رعدوبرق، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی گاهی شمال شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت، از عصر در مناطق شمالی و مرکزی ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر، از عصر امروز در مناطق شمالی و مرکزی طی ساعاتی ۹۰ تا ۱۸۰ و دور از ساحل تا ۲۱۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود.