۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

نعمتی: تعداد ۲۳ دستگاه ماینر قاچاق و غیرمجاز در تبریز کشف شد

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از کشف تعداد ۲۳ دستگاه ماینر به ارزش ۶ میلیارد ریال و دستگیری ۱ نفر متهم دراین زمینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز یکشنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی کلانتری ۲۲ طالقانی در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی پس از شناسایی محل استقرار ماینر ها، با هماهنگی قضائی و همکاری اداره برق در محل حاضر و در بازرسی تعداد ۲۳ دستگاه ماینر با مارک‌های مختلف کشف و ۱ نفر متهم در این زمینه دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینرهای کشف شده را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: هرگونه اخلال در نظام تولید و توزیع جرم بوده و برخورد با عاملان در دستورکار پلیس قرار داشته و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

