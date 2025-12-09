حجتالاسلام سعدالله جمادیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و آغاز هفته گرامیداشت مقام مادر، مساجد شهر بیجار و روستاهای تابعه میزبان مراسم جشن، محافل انس با قرآن، سخنرانیهای معرفتی و برنامههای فرهنگی خواهند بود تا مردم بیش از پیش با ابعاد شخصیتی این بانوی بزرگ اسلام آشنا شوند.
وی با اشاره به جایگاه بیبدیل حضرت فاطمه زهرا (س) در منظومه معارف اسلامی گفت: حضرت زهرا (س) الگوی کامل زن مسلمان و اسوهای کمنظیر در ایمان، معرفت، تربیت و دفاع از ولایت است و سیره ایشان بهترین نقشه راه برای زنان و مادران امروز به شمار میرود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار افزود: مقام مادر در فرهنگ دینی ما برگرفته از همین سیره نورانی است؛ مادری که نخستین مربی نسل مؤمن و محور آرامش خانواده است و با صبر، عشق و ایمان مسیر تعالی نسل بعد را رقم میزند.
وی تاکید کرد: بزرگداشت ولادت حضرت زهرا (س) در حقیقت تکریم مادرانی است که با مجاهدت خاموش خود پایههای اخلاقی و معنوی جامعه را استوار نگه میدارند.
جمادیان ادامه داد: ویژهبرنامههای این ایام در مساجد فرصتی برای بازخوانی معارف فاطمی و تقویت فرهنگ قدردانی از مقام مادر است و تلاش شده با مشارکت هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی، برنامههایی متناسب با شأن این مناسبت برگزار شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این مراسمها به الگوبرداری هرچه بیشتر خانوادهها از سبک زندگی فاطمی و تقویت روحیه محبت، همدلی و معنویت در جامعه منجر شود.
