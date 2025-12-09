  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

نشان طلای «۵۶۰ سالگی خان‌نشین قزاق» به نویسنده ایرانی اهدا شد

نشان طلای «۵۶۰ سالگی خان‌نشین قزاق» به نویسنده ایرانی اهدا شد

رشت- نشان طلای «۵۶۰ سالگی خان‌نشین قزاق» به «حمید نظرخواه علیسرایی» شاعر و نویسنده ایرانی اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نظرخواه علیسرایی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه ایران و رئیس بخش زبان‌های ایرانی در پنجمین دوره مسابقه بین‌المللی «آسیای ادبی ۲۰۲۵» قزاقستان در ایران، از سوی اتحادیه بین‌المللی دیپلماسی مردمی قزاقستان مورد تقدیر قرار گرفت.

این شاعر و پژوهشگر ایرانی به پاس سهم برجسته در جنبش ادبی بین‌المللی و نقش مؤثر در تقویت پیوند دوستی میان ملت‌های جهان، موفق به دریافت مدال یادبود «۵۶۰ سالگی خان‌نشین قزاق» شد.

اعطای این نشان توسط باخیت روستموف، رئیس اتحادیه بین‌المللی دیپلماسی مردمی مستقر در آستانه، جمهوری قزاقستان، در سال ۲۰۲۵ انجام شده است.

گفتنی است نظرخواه علیسرایی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز به‌عنوان رئیس هیأت داوران مسابقه ادبی بین‌المللی «آسیای ادبی» قزاقستان در ایران فعالیت داشته است.

کد خبر 6683305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها