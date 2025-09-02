حمید نظرخواه علیسرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از تلاش‌های علی‌اکبر طالبی‌متین، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان برای انتقال مدال‌های دوره‌های پیشین به کشور، اظهار کرد: شاعران و نویسندگان ایرانی طی دو دوره برگزاری این رقابت‌ها در سال‌های ۲۰۲۳ (هشتصدمین سالگرد تولد سلطان بابیارس) و ۲۰۲۴ (یادبود ابونصر محمد فارابی)، موفق به کسب پنج مدال طلای ارزشمند برای ادبیات ایران شده‌اند.

وی افزود: تاکنون ادیبان و هنرمندانی از استان‌های گیلان، مازندران، البرز و لرستان توانسته‌اند در این مسابقه معتبر بین‌المللی افتخارآفرینی کنند.

نظرخواه با اشاره به جایگاه مهم این رویداد فرهنگی در عرصه بین‌الملل، تصریح کرد: مسابقه بین‌المللی آسیای ادبی هر سال با حضور شاعران و نویسندگانی از بیش از ۱۰۰ کشور جهان برگزار می‌شود و یکی از معتبرترین جشنواره‌های ادبی در سطح جهانی به شمار می‌رود.

این پژوهشگر فرهنگ عامه با تأکید بر اهمیت حضور ادبیات ایران در محافل بین‌المللی گفت: کسب این موفقیت‌ها نشان‌دهنده جایگاه رفیع ادبیات کشور و توانمندی شاعران و نویسندگان ایرانی در تراز جهانی است.

رئیس دوره پنجم این رقابت ادبی در ایران، همچنین اعلام کرد: در مسابقه سال ۲۰۲۵، علاوه بر آثار فارسی، امکان ارسال آثار به زبان‌های بومی همچون گیلکی، کردی، ترکی، تالشی، بلوچی و سایر گویش‌ها و زبان‌های محلی فراهم شده است که فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های زبانی و فرهنگی ایران در سطح بین‌المللی خواهد بود.

نظرخواه در پایان با اشاره به بنیان‌گذار این رویداد گفت: بخیت رستموف، شاعر، نویسنده، منتقد ادبی، مترجم و چهره شناخته‌شده فرهنگی قزاقستان، بنیان‌گذار این رقابت است که با تألیف بیش از ۳۰ اثر و نقش‌آفرینی در مجامع فرهنگی بین‌المللی، سهم بسزایی در تقویت دیپلماسی فرهنگی بین کشورهای آسیایی ایفا کرده است.