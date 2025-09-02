  1. استانها
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

کسب پنج مدال طلا برای ایران در مسابقه بین‌المللی «آسیای ادبی» قزاقستان

کسب پنج مدال طلا برای ایران در مسابقه بین‌المللی «آسیای ادبی» قزاقستان

رشت- رئیس دوره پنجم مسابقه بین‌المللی «آسیای ادبی ۲۰۲۵» قزاقستان در ایران از کسب پنج مدال طلای ادبی توسط شاعران و نویسندگان ایرانی در دو دوره گذشته این رقابت‌ها خبر داد.

حمید نظرخواه علیسرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از تلاش‌های علی‌اکبر طالبی‌متین، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان برای انتقال مدال‌های دوره‌های پیشین به کشور، اظهار کرد: شاعران و نویسندگان ایرانی طی دو دوره برگزاری این رقابت‌ها در سال‌های ۲۰۲۳ (هشتصدمین سالگرد تولد سلطان بابیارس) و ۲۰۲۴ (یادبود ابونصر محمد فارابی)، موفق به کسب پنج مدال طلای ارزشمند برای ادبیات ایران شده‌اند.

وی افزود: تاکنون ادیبان و هنرمندانی از استان‌های گیلان، مازندران، البرز و لرستان توانسته‌اند در این مسابقه معتبر بین‌المللی افتخارآفرینی کنند.

نظرخواه با اشاره به جایگاه مهم این رویداد فرهنگی در عرصه بین‌الملل، تصریح کرد: مسابقه بین‌المللی آسیای ادبی هر سال با حضور شاعران و نویسندگانی از بیش از ۱۰۰ کشور جهان برگزار می‌شود و یکی از معتبرترین جشنواره‌های ادبی در سطح جهانی به شمار می‌رود.

این پژوهشگر فرهنگ عامه با تأکید بر اهمیت حضور ادبیات ایران در محافل بین‌المللی گفت: کسب این موفقیت‌ها نشان‌دهنده جایگاه رفیع ادبیات کشور و توانمندی شاعران و نویسندگان ایرانی در تراز جهانی است.

رئیس دوره پنجم این رقابت ادبی در ایران، همچنین اعلام کرد: در مسابقه سال ۲۰۲۵، علاوه بر آثار فارسی، امکان ارسال آثار به زبان‌های بومی همچون گیلکی، کردی، ترکی، تالشی، بلوچی و سایر گویش‌ها و زبان‌های محلی فراهم شده است که فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های زبانی و فرهنگی ایران در سطح بین‌المللی خواهد بود.

نظرخواه در پایان با اشاره به بنیان‌گذار این رویداد گفت: بخیت رستموف، شاعر، نویسنده، منتقد ادبی، مترجم و چهره شناخته‌شده فرهنگی قزاقستان، بنیان‌گذار این رقابت است که با تألیف بیش از ۳۰ اثر و نقش‌آفرینی در مجامع فرهنگی بین‌المللی، سهم بسزایی در تقویت دیپلماسی فرهنگی بین کشورهای آسیایی ایفا کرده است.

