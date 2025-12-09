 تشکیل کمیته راهبردی فرونشست برای حفظ میراث تاریخی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ظهر سه شنبه در حاشیه نشست بررسی تأثیر فرونشست بر بناهای تاریخی شهر اصفهان که در مرکز تحقیقات راه و شهرسازی کشور برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست با حضور نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، مدیریت بحران کشور، سازمان نقشه‌برداری، سازمان زمین‌شناسی و بخش نظارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصمیم گرفته شد کمیته راهبردی ویژه فرونشست برای بناهای تاریخی اصفهان تشکیل شود تا این موضوع به‌صورت تخصصی، علمی و مستمر پیگیری شود.

وی ادامه داد: در جلسه همچنین مقرر شد فرآیند تأمین اعتبارات لازم برای مطالعات دقیق، شناخت علمی فرونشست و اجرای عملیات مرمتی، با هماهنگی میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان برنامه‌وبودجه، مدیریت بحران کشور و بخش نظارتی راه و شهرسازی انجام گیرد.

کرم‌زاده با بیان اینکه فرونشست زمین یکی از جدی‌ترین تهدیدهای فعلی برای بناهای تاریخی اصفهان است، تصریح کرد: هماهنگی میان دستگاه‌ها و تدوین برنامه مشترک می‌تواند گامی اساسی برای جلوگیری از خسارت‌های بیشتر و حفظ میراث گران‌بهای این شهر تاریخی باشد.