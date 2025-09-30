به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرمزاده صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته گردشگری در محل اداره کل برگزار شد اظهار کرد: بر اساس نیازسنجی انجام شده و مطالعات مشاوران، پروژههای اولویتدار استان در حوزه گردشگری مشخص شده است. وی افزود: امسال سه هتل پنجستاره در استان به بهرهبرداری خواهد رسید که یکی از آنها هتل «سیزن» در شهرک سلامت اصفهان است.
وی بیان کرد: هتل دوم با نام «آیوی» در محدوده میدان دولتخانه و در مجاورت برج جهاننما قرار دارد و توسط سرمایهگذار بخش خصوصی تکمیل شده است. این پروژه از استانداردهای روز برخوردار بوده و آماده افتتاح است. وی تصریح کرد: دو هتل پنجستاره با حضور وزیر میراث فرهنگی در ایام ولادت حضرت زینب (س) افتتاح خواهد شد و سومین پروژه نیز تا پایان سال جاری آماده بهرهبرداری خواهد شد.
جذب ۱۴۱ میلیارد تومان اعتبار
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه با اشاره به وضعیت اعتبارات این اداره کل اظهار کرد: مجموع اعتبارات ملی و استانی جذب شده در سال جاری حدود ۱۴۱ میلیارد تومان بوده است. وی گفت: این اعتبارات در حوزههای مختلف گردشگری، مرمت بناهای تاریخی و ایجاد زیرساختهای جدید هزینه شده است.
وی افزود: هزینه مرمت هر کاروانسرا در استان حداقل ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان برآورد میشود و با توجه به حجم بالای آثار تاریخی، اعتبارات موجود تنها پاسخگوی بخش محدودی از نیازهاست. وی تأکید کرد: حتی در زمینه مرمت اضطراری نیز منابع کافی در اختیار اداره کل قرار ندارد.
نبود مشارکت صنایع و خیرین میراث فرهنگی
کرم زاده با انتقاد از عدم مشارکت فعالان اقتصادی استان در حمایت از حوزه میراث فرهنگی گفت: تاکنون هیچ مبلغی از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکتها یا کمک خیرین میراث فرهنگی به این حوزه اختصاص نیافته است. وی اظهار کرد: اصفهان به عنوان استانی با ظرفیتهای عظیم تاریخی و گردشگری باید مورد حمایت جدیتر صنایع بزرگ و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، صنایع بزرگ بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را در قالب حمایت از مرمت آثار تاریخی یا ایجاد زیرساختهای گردشگری ایفا میکنند، اما در اصفهان چنین الگویی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
ضرورت توجه تصمیمگیران به میراث فرهنگی
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه سخنان خود اظهار کرد: انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاههای اجرایی دولت در زمینه تخصیص اعتبارات به حوزه میراث فرهنگی نگاه ویژهتری داشته باشند. وی گفت: بارها مشاهده شده است که برخی بناهای تاریخی در آستانه تخریب یا آسیب جدی قرار گرفتهاند و مطالبه مردمی از اداره کل میراث فرهنگی افزایش یافته است، در حالی که منابع موجود متناسب با حجم نیازها نیست.
وی با اشاره به نمونههایی از هزینههای سنگین مرمتی افزود: مرمت برخی بناهای شاخص مانند مسجد سید اصفهان نیازمند ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه است، در حالی که تنها برای مطالعه و طراحی مرمتی آن بیش از دو میلیارد تومان اعتبار لازم است.
اهمیت رسانهها در فرهنگسازی
کرم زاده با بیان اینکه رسانهها نقش مهمی در فرهنگسازی عمومی برای حفاظت از میراث فرهنگی دارند، اظهار کرد: بسیاری از آسیبهایی که به بناهای تاریخی وارد میشود، ناشی از نبود آگاهی عمومی است. وی گفت: روشن کردن شمع، نوشتن یادگاری یا بیتوجهی به قدمت بناها باعث آسیبهای جبرانناپذیری میشود و تنها با آموزش و فرهنگسازی میتوان از آن جلوگیری کرد.
وی افزود: انتظار میرود رسانهها در کنار اطلاعرسانی، با تولید محتوای آموزشی و معرفی درست آثار تاریخی، زمینه ارتقای سطح آگاهی عمومی و همراهی مردم در حفاظت از میراث را فراهم کنند.
ضریب اشغال ۹۶ درصدی هتلها
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اقامت در اصفهان اشاره کرد و گفت: پس از حوادث منطقهای اخیر، روند سفرها با افت مواجه شد اما با اجرای برنامههای تبلیغاتی و طرحهای حمایتی، ضریب اشغال هتلها بار دیگر افزایش یافت. وی اظهار کرد: تنها در شهریورماه سال جاری، بیش از ۸۳ هزار و ۷۱۹ نفر شب اقامت در شهر اصفهان ثبت شده که رکوردی بیسابقه به شمار میرود.
وی افزود: ضریب اشغال هتلهای استان در مقایسه با برخی استانهای گردشگرپذیر کشور، بالاتر است؛ به عنوان مثال، در حالی که ضریب اشغال هتلهای مشهد حدود ۳۰ درصد بوده، در اصفهان این رقم به بیش از ۹۶ درصد رسیده است.
۱,۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بخش خصوصی
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه از اختصاص ۱۵۰۰ میلیاردتومان تسهیلات برای حمایت از بخش خصوصی خبر داد. وی گفت: این تسهیلات به پروژههایی تعلق گرفته که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و میتواند زمینه تکمیل سریعتر پروژههای اقامتی و گردشگری را فراهم کند.
کرمزاده بیان کرد: هدف اصلی از این حمایت، تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه مرمت بناهای تاریخی و ایجاد زیرساختهای گردشگری است. وی افزود: البته دریافت این تسهیلات مستلزم داشتن شرایط لازم و مدارک بانکی است و بانکها نیز در قالب وثایق و ضوابط مشخص عمل میکنند.
تشکیل ستاد ملی فرونشست
وی در ادامه به موضوع فرونشست زمین در اصفهان اشاره کرد و اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده، هیئت دولت مصوبهای صادر کرد که ستادی به ریاست معاون اول رئیسجمهور برای مقابله با فرونشست تشکیل شود. وی گفت: در این چارچوب، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه اضطراری پیشبینی شده که بخشی از آن باید توسط سازمان مدیریت بحران و بخشی نیز از سوی وزارت میراث فرهنگی تأمین شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: هدف اصلی از این اعتبارات، تثبیت بناهای تاریخی و جلوگیری از گسترش خسارات ناشی از فرونشست در آثار شاخص استان است.
برنامههای بینالمللی و همکاری با یونسکو
وی از تلاش برای میزبانی نشست جهانی در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد و گفت: این نشست با حضور مسئولان سازمان جهانی گردشگری و نمایندگان یونسکو برگزار خواهد شد. وی اظهار کرد: هدف از این نشست، ایجاد مرکز همگرایی در حوزه صنایع دستی و تقویت همکاریهای بینالمللی است.
کرمزاده افزود: هرچند شرایط بینالمللی ممکن است بر زمانبندی این نشست اثرگذار باشد، اما برنامهریزی برای امضای تفاهمنامه همکاری با یونسکو همچنان در دستور کار است.
تولید ۱۲۰ کلیپ معرفی جاذبههای اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: تاکنون ۱۲۰ کلیپ معرفی جاذبههای شناختهشده و ناشناخته استان تهیه شده و در برنامههای تلویزیونی ملی پخش شده است. وی گفت: این اقدام باعث شد وزیر میراث فرهنگی از رئیس سازمان صدا و سیما به دلیل همکاری در معرفی ظرفیتهای گردشگری استان تقدیر کند.
وی همچنین به نقش اینفلوئنسرها در تبلیغ جاذبههای استان اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیت بازاریابی دیجیتال و شبکههای اجتماعی به عنوان رویکردی جدید در دستور کار قرار دارد.
مشارکت رسانهها در توسعه گردشگری
کرمزاده در بخش پایانی سخنان خود بر اهمیت همراهی رسانهها تأکید کرد و گفت: حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری نیازمند همکاری همه دستگاهها و اقشار مختلف جامعه است. وی اظهار کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه میتوانند با انتشار مطالب آگاهیبخش و مطالبهگری، زمینه ارتقای جایگاه میراث فرهنگی را در تصمیمگیریهای کلان کشور فراهم کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: اداره کل با محدودیتهای مالی و نیروی انسانی مواجه است و نمیتواند به تنهایی پاسخگوی همه نیازها باشد؛ بنابراین همراهی و همافزایی سایر دستگاهها و بخش خصوصی ضروری است.
