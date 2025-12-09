لزوم بکارگیری فناوری در برگزاری کنکورها و اجرای طرح آزمونهای الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا محمدی در دومین نشست گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز دانشجو با اشاره به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور یک نهاد ملی، تخصصی و حاکمیتی است، گفت: فرآیند برگزاری آزمون های سراسری شامل سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری آزمون است و تمام فرایند ثبت نام، صدور کارت، انتخاب رشته در حال حاضر به صورت الکترونیک انجام می شود.

وی افزود: چهارچوب های اولیه برگزاری آزمون الکترونیک نیز بررسی و طراحی شده است ولی زیر ساخت های لازم برای اجرایی شدن فراهم نیست و با حمایت دولت و همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه فناوری های نوین و شرکت های دانش بنیان، باید در جهت الکترونیکی شدن فرایند برگزاری آزمون نیز تلاش کرد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه نظام آموزش عالی مطلوب و متناسب باید مطابق با نیازهای توسعه‌ای کشور باشد، گفت: سازمان سنجش دو ماموریت اصلی و تاثیرگذار شامل سنجش علمی و ارزشیابی آموزشی دارد.

وی گفت: در مبحث سنجش علمی تحت عنوان برگزاری آزمون های ورودی آموزش عالی، آزمون های ورودی مشاغل، سنجش صلاحیت حرفه‌ای، آزمون‌های بین المللی و ... سالانه بیش از ۵۰ آزمون با شرکت بیش از ۴ میلیون متقاضی برگزار می‌کند و در بخش ارزشیابی آموزشی نیز لازم است زیرساختارهای ارزشیابی از بالاترین کیفیت برخودار باشد تا موفقیت حاصل شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: امیدواریم تمام آزمون هایی که سازمان سنجش آموزش کشور مجری برگزاری آن است به شکل الکترونیک برگزار شود و این طرحی است که در شورای عالی عتف مصوب شده است. دبیر کل شورای عتف با اطلاع کامل از جزییات و فرآیند اجرای این مصوبه، در این جلسه حضور یافت تا ما را در اجرایی کردن این هدف مهم یاری کند.

در ادامه این جلسه دکتر پیمان صالحی دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تبریک روز دانشجو با اشاره به ظرفیت های موثر این شورا، گفت: در شورای عتف ظرفیت‌های مناسبی وجود دارد و سازمان سنجش آموزش کشور می‌تواند با ارائه نقطه نظرات و داده های پژوهشی و علمی خود موضوعات مربوط به آزمون های سراسری را پیگیری کند.

وی افزود: ابلاغیه شورای عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) توسط رئیس این شورا یعنی رئیس جمهور ابلاغ می شود و لازم الاجراست که این امر می تواند منجر به یک تقسیم کار ملی شود. بنابراین نه فقط مسئله آزمون های الکترونیک بلکه سایر مسائل حوزه کاری سازمان می تواند در شورای عتف مطرح و مصوبات آن اجرایی شود.

صالحی با اشاره به طرح های کلان ملی که در قانون سال ۱۳۸۳ مصوب شد گفت: طرح‌های کلان ملی یعنی طرح‌های اجرایی بلند مدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزش، پژوهش و فناوری است که بیانگر حوزه وسیع اختیارات و وظایف شورای عتف است که ظرفیتی مهم در راستای کمک به تحقق اهداف و ماموریت‌های سازمان سنجش دارد.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۳ دو طرح کلان در شورای عتف مصوب شد و بودجه لازم برای اجرای آنها پیش بینی شد که یکی از آنها طرح الکترونیکی کردن آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور بود و این مسئله باید مورد پیگیری و مطالعه جدی سازمان باشد.

در دومین نشست گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در سازمان سنجش آموزش کشور معاونان و مدیران این سازمان به بررسی مسائل ، چالش ها و نیازمندی های فناوری و الکترونیکی سازمان پرداختند و در پایان، جلسه تعاملی با شرکت های دانش بنیان برگزار شد. در این نشست بیش از ۳۲۰ نفر از مدیران و کارکنان سازمان سنجش و شرکت های دانش بنیان به دو صورت حضوری و برخط حضور داشتند.