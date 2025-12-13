ضرورت تشکیل شبکه متخصصان و هوشمندسازی سنجش و ارزشیابی آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی در اختتامیه آیین گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن با اشاره به اهمیت جذب نیروی انسانی که بینشی جدید و تحولی در سازمانها ایجاد می کند، گفت: با ورود فناوری در سازمان، ارزیابی تغییرات و چابک سازی ساختاری بسیار مهم است.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تقدیر از شورای سیاستگذاری و کمیته برگزاری همایش هفته پژوهش و فناوری در سازمان سنجش و شرکتکنندگان حضوری و بر خط این همایش، گفت: شعار «پژوهش، سرچشمه دانایی، کلید تحول و ضرورت تصمیمگیری» باید اجرایی شود همانگونه که باید به اسناد بالادستی به عنوان تکلیف نگریست و تمهیدات اجرایی شدن آن را فراهم ساخت.
محمدی با بیان اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در استفاده از فناوریهای نوین پیشرو بوده است، افزود: سازمان سنجش از نهادهایی است که تعطیلی ندارد وبه صورت مستمر و منظم در حال فعالیت است و به عنوان نمونه تا پایان سال ۲۰ آزمون مهم در سطوح ملی و قطبی توسط سازمان سنجش برگزار میشود.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: در مدیریت پژوهش باید در کنار ارتباط ساختاری بر ارتباط کارکردی متمرکز شد و باید توجه کرد که چه نوع پژوهشهایی برای سازمان سنجش دارای کارکرد اصلی است و باعث گشایش گرهها میشود و در این زمینه تشکیل شبکه متخصصان و همچنین استفاده از ظرفیتهای نیروهای انسانی توانمند سازمان میتواند نیازهای سازمان را برآورده سازد.
وی با اشاره به ظهور هوش مصنوعی در فناوری و ضرورت هوشمندسازی فعالیتها، گفت: اسنادی که در سازمان سنجش آموزش کشور تدوین میشود باید عملیاتی شود تا مشکلات مخاطبان و متقاضیان کاهش یابد و پژوهش در حوزه مطالبات و درخواستهای متقاضیان میتواند به بازنگری در برخی فعالیتها منجر شود.
در ادامه این جلسه دکتر منصوری زاده عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان در مورد «هوشمندسازی و سنجش هوشمند» سخنرانی کرد و دکتر عبدالکریم شادمهر رئیس مرکز پژوهش سازمان سنجش آموزش کشور بیانیه آیین گرامیداشت هفته پژوهش در سازمان سنجش آموزش کشور را قرائت کرد.
نظر شما