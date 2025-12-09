به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مدرسه خیرساز دکتر زهرا عبدیزدان در اصفهان، با تقدیر از تلاش‌های خیران مدرسه‌ساز و حمایت‌های استاندار اصفهان اظهار کرد: خیرانی که عاشقانه برای احداث مدرسه تلاش می‌کنند، آینده کشور را می‌سازند و امروز شاهد ثمره اقدام بی‌بدیل آنان هستیم.

وی با بیان اینکه هیچ سازه‌ای مفیدتر از مدرسه نیست، افزود: توسعه مدارس باید به‌صورت واقعی و فراگیر دنبال شود، چراکه هر مدرسه می‌تواند الهام‌بخش ساخت مدارس بیشتر باشد. حرکت در مسیر مدرسه‌سازی نباید خطی باشد، بلکه باید به شکل نمایی گسترش یابد تا دامنه آن سراسر کشور را دربرگیرد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور مدرسه را مفیدترین و آینده‌سازترین بنا دانست و تصریح کرد: بسیاری از چالش‌های امروز جامعه با آموزش درست در مدارس حل می‌شود؛ همه ما مدیون مدرسه و معلم هستیم و باید با نگاه آینده‌محور برای تقویت فضای آموزشی کشور گام برداریم.

خان‌محمدی در ادامه با تجلیل از مجتبی ملااحمدی، رئیس مجمع خیرین استان اصفهان و نایب رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور، گفت: خیرین، ثروت واقعی کشور هستند و سامانه «بِساز مدرسه» که با حضور رئیس‌جمهور رونمایی شد، نقش مهمی در هدایت این جریان ملی دارد.

وی همچنین با تشکر از مهندسان جهادگر و اداره کل نوسازی مدارس اصفهان، از استاندار اصفهان به‌دلیل حمایت از پروژه‌های آموزشی و اولویت دادن به مدرسه‌سازی تقدیر ویژه‌ای به عمل آورد و اظهار کرد: امروز اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است؛ انتقال آب به اصفهان و توجه ویژه استاندار به توسعه زیرساخت‌های آموزشی، از نشانه‌های برجسته مدیریت ایشان است.

خان‌محمدی افزود: عشق و تعهد حاضران در جریان مدرسه‌سازی قابل تقدیر است؛ در این گردهمایی، عاطفه و دلسوزی به اوج می‌رسد و از استاندار اصفهان که این روند را با جدیت پیگیری می‌کند، همچنین از فعالیت‌های انجام‌شده در زمینه هوشمندسازی مدارس و بهره‌گیری از انرژی‌های پاک، صمیمانه تشکر می‌کنم.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در پایان خطاب به دانش‌آموزان این مدرسه گفت: امیدوارم در این فضای آموزشی مناسب، فرهنگ زندگی بهتر و آینده‌ای درخشان را بیاموزید و با تلاش و امید، مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهید.

این مراسم با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران و خیر مدرسه‌ساز، دکتر زهرا عبدیزدان، به‌صورت رسمی خاتمه یافت.